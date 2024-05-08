只有她「堅持到畢業」！北京大學正妹學霸讀1冷門專業 網見超狂經歷：才貌雙全

大陸美女學霸林子畢業於大名鼎鼎的北京大學，選擇就讀中文系冷門專業的她，成為2015級學生中「唯一一個堅持到畢業」的學生。就讀應用語言學這門文理交叉的專業時，她也一度無法適應，所幸在循序漸進之下慢慢體會到跨領域的魅力。見此，大陸網友也紛紛直呼，「不愧是才貌雙全的女學霸」、「姐姐好優秀！」

綜合陸媒報導，大陸一位名為林子的少女畢業於北京大學，不過和其他系所相比，林子選擇就讀中國語言文學系4個專業中，相對冷門的應用語言學（中文資訊處理），就讀該專業的學生不多，有人因為無法堅持而轉了出去，也會有其他科系的學生對中文情有獨鍾、選擇轉入，因此，每年的畢業生最多也只有4到5個，而林子是2015級的學生之中，唯一從頭到尾讀到畢業的學生。

「吟過詩詞文賦，熬過高數線代，品過經史子集，研過演算法結構，啃過句法文法，train過神經網路」，是林子對大學生活的速寫。在應用語言學這門文理交叉的專業，她既要學習古代漢語、理論語言學和現代漢語語法研究，也要學習高等數學、程式設計和資料結構與演算法。

儘管一開始無法適應，不過大二後林子在資訊科學技術學院實驗室實習的期間，找到了科學研究的樂趣，才體會到該專業不僅能接觸文學，又能訓練邏輯思維，她指出，跨領域的魅力就在於它是一個並集，而不是一個交集，需要同時掌握兩方面的知識，「就像做飯一樣，哪個調味料多放一點，其實是你可以自己決定的」。

在北京大學專業教育的薰陶之下，林子成為了一個優秀的「複合型人才」，畢業後她到了美國矽谷的Google總部，在自然語言處理（NLP）研究部門從事了2年的全職工作，其工作還被收錄進谷歌研究科學家凱文·墨菲（Kevin Murphy）的機器學習教科書；2021年，她回到了學術界，在美國加州大學聖地亞哥分校攻讀計算機科學博士，3年來的論文被引用次數超過2千次。

林子不平凡的人生經歷，也令大陸網友紛紛讚嘆「姐姐好優秀！」、「不愧是才貌雙全的女學霸」、「我怎麼覺得這專業巨牛啊！文理交叉複合人才」、「交叉學科很難，但是堅持搞下去是肯定能出成果的，這姐們很厲害啊」、「這個專業雖然冷門但是很厲害啊，相當於做語音識別或者大語言模型那種類型的文科生，而且2015年的時候應該還沒有現在這麼火，屬於是走在前面了啊」。

不過也有網友揶揄，「感謝北大用中國的經費，為美國培養了優秀人才」、「看了半天，還覺得蠻厲害。最後是花時間花錢給別人培養人才呢」、「所以，又是一個北大培養，然後出國效力的，希望最後還是要學成歸來」。