快訊

米其林5月新入選餐廳出爐 高雄24年排隊老店「春蘭割包」進榜

長榮航班2乘客機上出拳鬥毆 空姐霸氣勸架險掛彩！現場畫面曝光

獨／白冰冰「First Love」漲粉10倍 密謀8月合體宇多田光？

只有她「堅持到畢業」！北京大學正妹學霸讀1冷門專業 網見超狂經歷：才貌雙全

聯合新聞網／ 綜合報導
林子畢業於北京大學，選擇就讀中文系中應用語言學專業的她，成為2015級學生中「唯一一個堅持到畢業」的學生。圖為北大畢業生林子（左）、北京大學博雅塔（右）。圖／截自科學網、新華社
林子畢業於北京大學，選擇就讀中文系中應用語言學專業的她，成為2015級學生中「唯一一個堅持到畢業」的學生。圖為北大畢業生林子（左）、北京大學博雅塔（右）。圖／截自科學網、新華社

大陸美女學霸林子畢業於大名鼎鼎的北京大學，選擇就讀中文系冷門專業的她，成為2015級學生中「唯一一個堅持到畢業」的學生。就讀應用語言學這門文理交叉的專業時，她也一度無法適應，所幸在循序漸進之下慢慢體會到跨領域的魅力。見此，大陸網友也紛紛直呼，「不愧是才貌雙全的女學霸」、「姐姐好優秀！」

綜合陸媒報導，大陸一位名為林子的少女畢業於北京大學，不過和其他系所相比，林子選擇就讀中國語言文學系4個專業中，相對冷門的應用語言學（中文資訊處理），就讀該專業的學生不多，有人因為無法堅持而轉了出去，也會有其他科系的學生對中文情有獨鍾、選擇轉入，因此，每年的畢業生最多也只有4到5個，而林子是2015級的學生之中，唯一從頭到尾讀到畢業的學生。

「吟過詩詞文賦，熬過高數線代，品過經史子集，研過演算法結構，啃過句法文法，train過神經網路」，是林子對大學生活的速寫。在應用語言學這門文理交叉的專業，她既要學習古代漢語、理論語言學和現代漢語語法研究，也要學習高等數學、程式設計和資料結構與演算法。

儘管一開始無法適應，不過大二後林子在資訊科學技術學院實驗室實習的期間，找到了科學研究的樂趣，才體會到該專業不僅能接觸文學，又能訓練邏輯思維，她指出，跨領域的魅力就在於它是一個並集，而不是一個交集，需要同時掌握兩方面的知識，「就像做飯一樣，哪個調味料多放一點，其實是你可以自己決定的」。

在北京大學專業教育的薰陶之下，林子成為了一個優秀的「複合型人才」，畢業後她到了美國矽谷的Google總部，在自然語言處理（NLP）研究部門從事了2年的全職工作，其工作還被收錄進谷歌研究科學家凱文·墨菲（Kevin Murphy）的機器學習教科書；2021年，她回到了學術界，在美國加州大學聖地亞哥分校攻讀計算機科學博士，3年來的論文被引用次數超過2千次。

林子不平凡的人生經歷，也令大陸網友紛紛讚嘆「姐姐好優秀！」、「不愧是才貌雙全的女學霸」、「我怎麼覺得這專業巨牛啊！文理交叉複合人才」、「交叉學科很難，但是堅持搞下去是肯定能出成果的，這姐們很厲害啊」、「這個專業雖然冷門但是很厲害啊，相當於做語音識別或者大語言模型那種類型的文科生，而且2015年的時候應該還沒有現在這麼火，屬於是走在前面了啊」。

不過也有網友揶揄，「感謝北大用中國的經費，為美國培養了優秀人才」、「看了半天，還覺得蠻厲害。最後是花時間花錢給別人培養人才呢」、「所以，又是一個北大培養，然後出國效力的，希望最後還是要學成歸來」。

北京大學 大學生 學霸 科系

延伸閱讀

只給男友看太可惜！高材生美女「放棄鐵飯碗改拍AV」 私生活曝光驚呆網友

「命比死刑犯還賤」…檢察官曝上岸辛酸 網勸離：案件是國家的、命是自己的

3大包雜物被棄冰島機場！當地人整理驚見「3面台灣國旗」 網轟：丟臉丟大了

4位神級美人同框飄仙氣！東京大學校花曬「1合照」 網見身分暴動：以為是女團

相關新聞

只有她「堅持到畢業」！北京大學正妹學霸讀1冷門專業 網見超狂經歷：才貌雙全

大陸美女學霸林子畢業於大名鼎鼎的北京大學，選擇就讀中文系冷門專業的她，成為2015級學生中「唯一一個堅持到畢業」的學生。就讀應用語言學這門文理交叉的專業時…

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

近日，中國國家主席習近平到法國訪問。外界注意到，習近平和法國總統馬克宏等會談時，其他人都用白色玻璃杯，唯獨習近平自帶黑色...

大陸「假院士」暴增 代辦機構稱80萬可買到

大陸學術圈數十家頂尖學術機構，近期出現多名「歐洲自然科學院」（European Academy of Natural S...

「員工辭職我秒批」 百度副總裁拍視頻7天漲百萬粉 惹議全清空

自稱百度副總裁、公關一號位的璩靜稱「員工鬧分手提離職我秒批」7日登上熱搜。從發第一條視頻至今約一周時間，她發布了多條短視...

無預警「被直播」 隱私不見了 成全民煩惱

前言：大眾直播時代來襲，你準備好如何維護自己的隱私了嗎？商家或直播主拍攝前，應先徵得對方的同意，若拒絕則不能拍攝；不告而...

「九龍城寨之圍城」票房橫掃 港城寨清拆30年仍被懷念

香港動作片「九龍城寨之圍城」近日熱映，適逢九龍城寨清拆改建30年，在1994年清拆前，城寨曾是世界上人口密度最高地區，至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。