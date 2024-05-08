港生以AI製作抽認卡學習 全球吸10萬用戶

據報導，香港兩名大學生利用AI（人工智慧）製作抽認卡（Flash Card）幫助學習，結果產生意外收穫，受到全球106個國家或地區約10萬用戶採用。

明報今天在報導中表示，不少學生都會製作抽認卡幫助學習，但以人手製作的話，所需時間頗多；針對龐大的醫科課程內容，香港大學二年級醫科生張天俊及陳志誠開發以AI製作抽認卡的網上平台「PDF2Anki」，大減人手製作時間。

據報導，他們當初設計平台只為自用，但拍片上網分享後，吸引來自106個國家或地區約10萬名用戶採用，當中不乏美國哈佛大學和英國劍橋大學等名牌學生。

報導表示，按照張、陳兩名學生的製作，用戶只需上傳不同教材或筆記的PDF檔案到PDF2Anki，AI便會根據上傳內容產生抽認卡，而平台支援多種語言。

報導引述陳志誠說，平台採用GPT-4、AnthropicClaude Opus及Llama 3的AI語言模型，準確率達90%。

張天俊說，以往以人手製作每張抽認卡，動輒需要數小時，因此他們兩人於去年暑假花了一個週末研發出網上平台，投資成本達「五位數」。

他說，相關設計初時只為自用，後來發現其他學生也面對同樣問題，因此去年9月免費推出平台。不過，用戶每次使用平台時，AI模型都會收費，隨著用戶增多，經營成本超出預算，於是新增收費計畫。

據報導，目前港大學生可以免費使用他們的設計，其他用戶可有限度免費使用，也可以繳付8.99美元獲得更多使用次數。

報導表示，目前PDF2Anki已獲香港數碼港創科培育計畫資助港幣50萬元（約新台幣200萬元），至今吸引了106個國家及地區約10萬用戶，當中以印度占比最多，其餘來自菲律賓、英國和美國等。

網上資料介紹，在學校裡，抽認卡可以用來記錄詞彙、歷史事件時間、公式等，幫助學生學習。