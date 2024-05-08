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陸貨物鐵路直送馬來西亞！首列「中老泰馬」列車發車
據俄通社報導，從中國大陸到馬來西亞的首列「中老泰馬」列車4月30日發車，首次實現中國大陸出口馬來西亞的貨物全鐵運輸直達，且與海運相比，路上運輸時間縮短一半。
該列車沿鐵路快線從大陸四川至雲南昆明，沿中老鐵路到達寮國首都永珍，再轉軌泰國鐵路寮國支線，從東北向南，穿越整個泰國直達馬來西亞邊境。
據央視報導，該班列車於4月30日從四川出發，預計5月8日抵達馬來西亞巴生港。列車載有30個裝滿液晶螢幕和電動汽車的貨櫃，列車目前已行駛在馬來西亞境內。
報道稱，這批產品5天內可到泰國，8天內可運抵馬來西亞，這種全線鐵路運輸與傳統海運線路相比，能大幅降低整體運輸成本，提高運輸效率。
俄通社指出，中老快速鐵路與中國高速鐵路之間的連接已被用於寮國、中國和泰國間的貨物運輸，未來有望通過鐵路網建立俄羅斯、中國、寮國和泰國之間的商貿路線。
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