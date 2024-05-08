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又出包…肥皂裡有刀片！杭州男洗澡遭割傷 腰部傷口逾10公分

香港01／ 撰文／林芷瑩
浙江杭州一名網友5日反映，洗澡時被舒膚佳肥皂內的刀片割傷腰部，傷口長達10公分。圖／擷取自影音
浙江杭州一名網友5日反映，洗澡時被舒膚佳肥皂內的刀片割傷腰部，傷口長達10公分。圖／擷取自影音

舒膚佳肥皂內再現刀片。5月5日，浙江杭州有網友拍片反映，洗澡時被舒膚佳肥皂內的刀片割傷腰部，傷口長逾10公分。舒膚佳回應，正與消費者積極溝通，並第一時間對生產流程和工藝開展及時排查。

網友表示，5月5日晚在洗澡時感到身體疼痛，擦拭身體時發現有血跡，自行檢查後發現腰部有一處10幾公分長的傷口。後來他發現肥皂表面露出一尖銳部分，疑似是刀片。他原本在傷口處塗抹優碘準備休息，但朋友建議他到醫院檢查，醫生得知情況後立即安排打破傷風針。

網友使用的是舒膚佳「排濁香皂紅石榴」，他表示，肥皂是今年3月15日在某電商平台的舒膚佳官方旗艦店購買。事發後已經向電商平台投訴。

5月6日，電商平台工作人員稱，目前已聯繫舒膚佳品牌，品牌方非常關注此事。

舒膚佳品牌所屬的廣州寶潔有限公司工作人員說明，公司高度重視此事，正與該網友積極溝通，以獲取進一步信息，並且第一時間對生產流程和工藝開展及時排查。

工作人員表示，在舒膚佳肥皂生產流程中，有攪拌、碾壓、過濾和金屬探測等相關生產工藝。每個產品均經過過濾和金屬探測等相關流程，並且過濾時使用的篩子能允許通過的最大孔徑、金屬探測器剔除的最小尺寸均為毫米級，以確保產品品質和安全。舒膚佳品牌所有產品上市前均經過大量嚴格測試，以確保符合相關法律法規，安全與品質有充分保證。

本次事件是舒膚佳肥皂第二次被曝出現刀片。今年4月9日，重慶有市民在洗澡時發現舒膚佳肥皂內有異物，原本以為是夾雜了鋼絲，結果用水沖後發現肥皂內有刀片。當時，舒膚佳官方回應稱已成立專案小組調查此事。

延伸閱讀：

舒膚佳番梘暗藏刀片 重慶男洗澡時險「一刀封喉」

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文章授權轉載自《香港01》

刀片 品牌 電商

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