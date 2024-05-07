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雲南醫院持刀行凶案致2死21傷 嫌犯自稱遇冤案「世界可憐」
針對稍早陸媒報導和大陸社交平台網傳畫面顯示，雲南昭通鎮雄縣一間醫院7日發生持刀傷人事件，造成23人受傷，其中2人搶救無效死亡。對此，雲南鎮雄縣公安局下午正式發布警情通報，證實周二中午發生的持刀行兇案件，造成2人死亡21人受傷，犯罪嫌疑人是當地一名男性村民。
據雲南鎮雄縣公安局發布警情通報，2024年5月7日11時37分許，鎮雄縣城南醫院發生一起持刀行兇案件，造成2人死亡21人受傷。 經查，犯罪嫌疑人系鎮雄縣潑機鎮一男性村民。
通報稱，目前，傷者在醫院接受治療，案件正在抓緊偵辦中。
在此之前，貴州廣播電視台旗下《百姓關注》報導，雲南昭通鎮雄縣發生一起持刀傷人案，另有多個現場畫面顯示，有疑犯在康養小鎮被警方拘捕。據陸網流傳畫面，包括男子持刀，以及傷者送醫，和警方拘捕過程。
與此同時，陸網也流傳雲南省昭通市鎮雄縣康養小鎮幸福裡物業向住戶發布的緊急通知，表示社區混入1名警方通緝人員，警方已通知並控制了社區的消防通道。
值得注意的是，在微博等大陸社交平台上，對於該起事件的討論串，還有網友分享疑似疑犯在其朋友圈的發文截圖，文中，這名「李姓男子」自稱，他是世界上最可憐的人，說自己遇到冤案，公檢法害得他家破人亡。 但對於整起案件原因，陸方仍在調查中，尚未有確切訊息可供佐證。
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