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「見人就砍！」雲南醫院驚傳砍人釀2死21傷 嫌犯持刀對峙畫面曝光

香港01／ 鄭寧、朱加樟
雲南昭通鎮雄縣人民醫院發生一宗持刀傷人案，造成21人受傷，其中2人搶救無效死亡。圖／香港01
雲南昭通鎮雄縣人民醫院發生一宗持刀傷人案，造成21人受傷，其中2人搶救無效死亡。圖／香港01

據新華網報導，雲南鎮雄縣有關方面表示，5月7日（周二），鎮雄縣發生一宗惡性傷人事件，造成逾10人傷亡。陸媒貴州廣播電視台旗下《百姓關注》最新消息顯示，事件已造成2死21傷。

新華網報導，據初步了解，事件發生在當地一家醫院，截至7日下午1時20分許，已造成逾10人傷亡。目前，相關情況正在進一步核實了解中。

據雲南當地網友透露，事發在鎮雄人民醫院城南院區，「有人提刀亂砍，見人就砍，死傷十幾個。」大陸網傳畫面顯示，醫院內多人受傷後倒地。

陸媒貴州廣播電視台旗下《百姓關注》引述權威信源報導表示，5月7日，雲南昭通鎮雄縣人民醫院發生一宗持刀傷人案。經初步核實，造成21人受傷，其中2人搶救無效死亡，傷者已全部送往醫院接受治療。另有多個現場畫面顯示，有嫌疑犯在康養小鎮被警方拘捕。

陸媒《澎湃新聞》發布的現場影片顯似，事發醫院內有人疑似持刀，並與保安人員對峙。

陸媒《紅星新聞》引述一名目擊者稱，事發後他心情一直沒有辦法平復，現場受傷的還有醫生，他自己也是差一點就可能遇害。

該目擊者拍攝的影片顯示，醫院現場多人流血倒地，一名老人正在試圖攙扶另一名流血倒地的老人。

在7日中午，鎮雄縣康養小鎮幸福里物業向業主、住戶發布緊急通知稱，小區混入1名警方通緝人員，警方已通知並控制了小區的消防通道。物業提醒業主、住戶「請勿在園區逗留，及時鎖好房門，不要給陌生人開門」「如有陌生人敲門，請勿開門，避免與不明身份的人接觸」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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