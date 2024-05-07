專門職務缺勞動保障 中國育兒女性陷再就業困境

中國為促進婦女再就業，鼓勵企業開設針對「育兒女性」的職缺，然而實際卻因為職務選擇有限，加上多為合約制或以臨時用工方式聘僱，缺少晉升管道與保障，使得再就業仍面臨困境。

針對「育兒女性」開設的職缺，中國一般稱為「媽媽崗」，具體的對象為在法定勞動年齡內，對12歲以下兒童負有撫養義務的婦女。這類職務強調工作時間與管理模式相對靈活，方便兼顧工作和育兒。

根據全國婦聯婦女研究所於去年9月至11月對北京、上海、廣州、深圳等城市40歲以下的全職媽媽所進行調查，結果顯示，82.7%的全職媽媽有再就業打算，其中48.3%希望能夠兼職、靈活就業。

綜合香港經濟日報、經濟觀察報、工人日報報導，中國近年為促進就業，鼓勵用人單位開設「媽媽崗」。

山東青島的生產製造加工企業等勞動密集產業就開設了相關的職缺。這些工作大多是計件收入，更適合學歷較低、技能單一的女性；廣東省則在省內推行「媽媽崗」，並在多地舉辦針對育兒女性的招聘會。

但「媽媽崗」雖然因工作時間彈性、可以兼顧家庭，吸引了不少育兒婦女的目光，但缺乏晉升管道、職務選擇有限，且多為合約制或者臨時工等，缺乏勞動保障。

此外，為了達成「用工靈活」的目標，「媽媽崗」整體就業門檻較低、數量有限、替代性強，缺乏明確的職業規劃和職業前景，且薪資水準相對較低，對於有高學歷或擁有專業技能的女性來說，這些職務未必能夠充分施展能力，反而造成人力資本的浪費，而且「設立媽媽崗和女性車廂一樣，可能無形中加重企業和社會對非媽媽崗女性的就業歧視」。

報導提到，除了上述困境，不少育兒女性順利重返職場後也會有明顯的焦慮情緒，一方面對陌生職場環境感到壓力，另一方面則是職業降級帶來的心理落差；此外，有些人因為須和孩子分別而產生負面情緒。