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陸華南「分散性對流降雨」 廣西岑溪突發山洪釀兩死

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為中共岑溪市委宣傳部提供的救援現場畫面。（圖／取自中新網）
圖為中共岑溪市委宣傳部提供的救援現場畫面。（圖／取自中新網）

中國大陸南方省份近月持續強降雨，雖近日稍有緩和，但官方通報，西南地區仍須警惕局部暴雨，並指10到12日，大陸江南及華南北部等地降雨會再度加強。另，中共廣西岑溪市委宣傳部7日凌晨通報，受近日局部地區強降雨影響，當地一個村6日突發山洪災害，有兩名失聯人員被找到後，經全力搶救無效死亡。

據中新社報導，中共廣西岑溪市委宣傳部通報，6日下午，持續暴雨導致廣西岑溪市波塘鎮六肥村等村屯突發洪水，造成2人失聯，截至當日21時許，2名失聯人員均被找到，但經全力搶救無效，已無生命跡象。

官方通報稱，目前，當地緊急、公安、消防、通訊、電力等相關部門正進行救援與搶修工作，搶險救災與善後工作正有序進行。

在此之前，由於廣西岑溪市強降雨持續，當地政府已於6日18時起，啟動洪澇災害四級應急響應，以因應山洪或積澇風險加大。

另一方面，大陸中央氣象台7日通報，預計未來三天，大陸南方降雨呈現西強東弱的趨勢，江南、華南等地降雨減弱，轉為陰雨天氣，西南地區降雨增多，四川盆地南部、雲南中部和東部、貴州西部和南部等地 有中到大雨，局部暴雨。

大陸氣象專家指出，5月9日之前，南部地區多以分散性降雨為主，但也示警10到12日，大陸中東部將有一次降雨過程，江南及華南北部等地降雨會再度加強。

因連日降雨，廣西岑溪突發山洪，已造成兩人遇難。（圖／取自央視）
因連日降雨，廣西岑溪突發山洪，已造成兩人遇難。（圖／取自央視）

失聯 強降雨 暴雨

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