「窗外」為主題 第十屆金飛燕 微電影微視頻徵件

由湖北省海峽兩岸交流促進會主辦，湖北省電影家協會指導，湖北經濟學院承辦的第十屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽，面向兩岸正式啟動作品徵集。

作為海峽兩岸微電影微視頻重點賽事，本屆大賽以「窗外」為主題。「窗外」象徵一種突破與超越，對未知的一種探究，給人以向上力量；「窗外」承載著人們的情感寄託與思緒延伸；「窗外」寓意兩岸青年打開內心的窗籬，積極融入中華民族的新時代，共創美好未來。

推動兩岸文化交流

大賽擬用光影架橋兩岸，啟動鐫刻在兩岸青年心靈深處的「文化密碼」與「精神力量」，推動兩岸文化交流、心靈契合。

大賽作品徵集分設「從心開始、心心相印、心向未來」三個創作單元和「十年迴響」特別單元，引導參賽者緊扣「窗外」主題，以獨特的視角和動人的影像，圍繞兩岸風景、特色美食、民俗文化、科技發展、時尚潮流、創業成長等元素，從「大融合」中尋找「小切口」，以「小故事」反映「大情懷」，全面傳播真實而鮮活的兩岸融合發展故事，展現兩岸青年心懷夢想、肩負使命、攜手向前的精神風貌。

回顧往屆優秀作品

今年是「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽舉辦的黃金十年，「十年迴響」特別單元將回顧往屆優秀作品、挖掘參賽者和作品背後的故事，用資料、時間、案例說話，採用見仁見智的方式，展現兩岸同胞在新時代背景下的希望與夢想、牽掛與惦念、回憶與鄉愁、收穫與感動。此外，將從參賽作品中挑選優秀的編劇人才，邀請他們參與中國電影家協會高級編劇研修班學習，以提升其專業素養和創作能力。

獎項1金2銀3銅

本屆大賽面向兩岸青年創作團隊、各大高校和個人徵集2024年9月30日前的微電影、微視頻原創作品（未參加往屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽的作品）。微視頻作品時長為30秒以內，短視頻作品時間為1-5分鐘，微電影作品時長為5-20分鐘，格式為AVI、MPG、MP4。

報名表及參賽作品可發至：jingfeiyan2014@126.com，聯絡人：熊老師，金老師，聯繫電話（027）81977102，18963994718。作品徵集截止時間為2024年9月30日。參賽作品擬在相關網站平臺持續推送展播，並開展網路評選。

組委會將邀請有關專家組成評審委員會，從徵集到的作品中評選30部入圍作品，再從入圍作品中評出「金飛燕獎」作品1部、「銀飛燕獎」作品2部、「銅飛燕獎」作品3部，分別給予20000元 (人民幣，下同)、10000元、5000元獎勵。

此外，設置優秀作品若干，以及最佳男主角、最佳女主角、最具創新獎、最佳編劇獎、最佳網路人氣獎、最佳音效獎、最佳導演獎、最佳攝影獎，增設最佳手機短視頻獎、最具潛力獎等獎項。獲獎者除獲現金獎勵外，還有機會受邀參加第十屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽頒獎晚會、學術論壇、影像創作營等活動。

「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽創辦於2014年，已成功舉辦九屆，吸引兩岸數千名青年參與，累計徵集近6000部優秀作品，在海峽兩岸的社會影響力日益增強，覆蓋面逐漸擴大，已成為具有較強品牌效應的文化賽事，為促進海峽兩岸文化交流，增進兩岸青年心靈契合、文化認同的重要平台。