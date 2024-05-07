兩岸學子同行 以鏡頭尋味沙縣

聯合報／ 梁珮岑／福建三明報導
5日下午，兩岸學生走進「沙縣小吃第一村」—俞邦村，學習製作沙縣特色小吃。圖／台商優市網提供
5日下午，兩岸學生走進「沙縣小吃第一村」—俞邦村，學習製作沙縣特色小吃。圖／台商優市網提供

春日尾聲，30餘名台灣學生來到福建，與三明學院學生一起尋味沙縣小吃、走訪美食源頭；學生們組隊拍攝影片，以沙縣小吃作為脈絡，走訪了東門古街、沙縣小吃文化城、俞邦村等地，透過鏡頭以青年視角，共同記錄沙縣美食故事。

其中，學習製作沙縣特色小吃是台灣學生最為期待的行程之一。5日下午，兩岸學子走進「沙縣小吃第一村」—俞邦村，現場體驗打扁肉、包芋餃，透過親自動手製作，學生們不僅學到了技藝，更體會到沙縣小吃背後「美味源自千錘百鍊」所蘊含的意義。台灣大學生劉伃倫表示，「第一次自己親手做扁肉，覺得製作過程滿好玩的、也很解壓。」此外，他也發現沙縣當地包扁肉的手法與台灣不一樣，因此感到新奇。

「這次的活動非常符合甚至超越了我的期待。」台灣大學生陳怡嘉提到，她很喜歡沙縣的文化，在體驗沙縣小吃宴後覺得食物特別、非常合胃口，藉此機會也了解到沙縣的小吃竟有200多種；此外，製作小吃的過程令她印象深刻，「學著親手製作扁食、芋餃，發現其實是手藝的傳承；三明學院的學生也有教我如何製作，我覺得非常友善而且講得很詳細。」

「帶有情感的食物影像更為高級。」在深入體驗與親手製作美食的過程中，兩岸青年開展了沙縣小吃短視頻創作活動，透過手中的鏡頭，採用Vlog、劇情片、紀錄片等形式，記錄沙縣小吃的豐富多樣與獨特魅力。

對此，台灣大學生何梓寧提到，組員們在視頻創作上都有自己的想法，但大家都願意在彼此的想法上尋求平衡、找到平衡點，「在沙縣，我們吃的是記憶、吃的是心情，我們希望能將吃到美食時的情緒融入影片中，會用畫面來呈現這個開心的氛圍，表達出獨特的感情。」

台灣大學 小吃 美食

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