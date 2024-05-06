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香港立場新聞涉發布煽動性文章案 再改期裁決

中央社／ 香港6日電

香港立場新聞涉嫌發布17篇煽動性文章的案件，再度改期裁決。

這起案件去年6月底在區域法院結束審訊，原定同年10月裁決，後來控辯雙方就英國樞密院有關煽動罪的新案例作補充陳詞，法官為此多次押後裁決。

官方香港電台今天報導，案件先前排期於8月30日裁決，但根據司法機構的最新資訊，案件又再改期至8月29日裁決。

這起案件的3名被告是Best Pencil （Hong Kong）Limited、前總編輯鍾沛權及代理總編輯林紹桐，被控於2020年7月7日至2021年12月29日間，一同串謀與其他人發布或複製煽動刊物。

2021年底，警方拘捕了立場新聞6名現任或前任高層，除了鍾沛權和林紹桐外，還有前董事何韻詩、吳靄儀、方敏生和周達智。

其後，警方起訴立場新聞、鍾沛權和林紹桐上述罪名。立場新聞多名高層被警方拘捕後，該網站已停止運作。

司法 立場新聞 香港

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