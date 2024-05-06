秦皇島遊船側翻12死事故 中國國務院掛牌督辦嚴查

中國河北省秦皇島市4月發生重大觀光遊覽船側翻事故，造成12人死亡，由於落水者多數為老年人，且未穿戴救生衣，引發眾怒；中國國務院安全生產委員會已決定對這起重大事故掛牌督辦嚴查。

河北秦皇島市盧龍縣人民政府通報，4月13日下午2時，盧龍縣劉家營鄉桃林口村發生船隻翻覆事故。船隻是一艘非法改裝的「黑遊船」，在桃林水庫下游河道內，因受強風影響發生側翻。

事故造成31人落水，其中12人死亡。由於落水人員為遊客，其中多數為老年人，且未穿戴救生衣，引起眾怒。

中國應急管理部今天公告訊息，中國國務院安全生產委員會發布重大生產安全事故查處掛牌督辦通知書。針對這起重大觀光遊覽船側翻事故，根據「重大事故查處掛牌督辦辦法」，國務院安委會決定對該起重大事故查處實行掛牌督辦。

國務院宣布掛牌督辦，河北省需依照相關法律法規，抓緊組織開展事故調查，迅速查明事故原因，嚴格按事故調查規定要求研究提出處理意見。

且事故結案前，要將事故調查報告（未定稿）報國務院安委會辦公室審核同意後，由河北省負責批覆結案並向社會公布。結案後，事故調查報告和事故處理決定落實情況需及時報國務院安委會辦公室備案。