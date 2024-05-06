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這是幹嘛？ 大陸年輕人五一連假湧入長沙一派出所打卡

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
湖南長沙坡子街派出所五一期間每天都有大批年輕男女在外排隊等候拍照，但不少人對此行徑感到不解。（圖／取自微博）
湖南長沙坡子街派出所五一期間每天都有大批年輕男女在外排隊等候拍照，但不少人對此行徑感到不解。（圖／取自微博）

在剛結束的五一假期，湖南長沙一間派出所意外爆紅。長沙坡子街派出所連假期間每天都有大批年輕男女在外排隊拍照，不少人更在派出所門外或警車旁，雙手抱頭蹲下模仿被捕犯人的樣子，導致派出所人潮為患，甚至要廣播提醒遊客注意秩序，「文明打卡」，不要做出抱頭、蹲下、投降等犯人的動作。

據湖南瀟湘晨報報導，五一期間，中國大陸大排長龍的除了各大景點外，還有一家「網紅派出所」—湖南長沙坡子街派出所。這些人並不是來自首也不是報案，而是專門從外地趕來「打卡」的，這些打卡遊客絕大部份為年輕世代。

報導稱，坡子街派出所走紅，是因長沙公安局早前拍攝的一部警察真人秀《守護解放西》，展示民警的日常工作，受到不少大陸網友關注。而《守護解放西》的取景地正是坡子街派出所。

不少大陸民眾因此利用五一假期專程來此，做出蹲下抱頭等動作拍照打卡。但因遊客實在太多了，已經對派出所日常工作造成影響，今年五一長沙坡子街派出所特地在大門口放置了一個喇叭，不停播放提醒遊客文明打卡：「請文明打卡，嚴禁蹲下、抱頭拍照，謝謝配合」。

長沙市公安局天心分局網安大隊副大隊長梁慧表示，早在今年初便要求遊客配合，除了要有秩序外，拍照時也盡量不要做出抱頭、蹲下、投降等動作。也不要亂入警方辦公室，若碰到《守護解放西》中的「明星」警員時，也不要在他們執勤時要求合照。

《守護解放西》這部警察真人秀2019年上映，至今已播出四季，在影音平台《B站》的累計有超過11億人次點閱。

對於這種蜂擁至派出所拍照打卡的行徑，微博上有網友留言：「今天自首是有滿減優惠嗎？」「是我老了麼？派出所門口有啥好打卡的？」「吃飽了撐的！」「裝犯人打卡行為是令人迷惑的行為」「都是些夢想當罪犯的」。

還有人說，「漂亮的高級黑」「為了流量、為了朋友圈顯擺，毫無底線」「包容是要的，但是底線也是要的」「發癲的世界」。

五一連假期間，不少大陸年輕人跑道長沙坡子街派出所，雙手抱頭蹲下模仿被捕犯人的樣子拍照打卡。（圖／取自微博）
五一連假期間，不少大陸年輕人跑道長沙坡子街派出所，雙手抱頭蹲下模仿被捕犯人的樣子拍照打卡。（圖／取自微博）

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