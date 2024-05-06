這是幹嘛？ 大陸年輕人五一連假湧入長沙一派出所打卡

在剛結束的五一假期，湖南長沙一間派出所意外爆紅。長沙坡子街派出所連假期間每天都有大批年輕男女在外排隊拍照，不少人更在派出所門外或警車旁，雙手抱頭蹲下模仿被捕犯人的樣子，導致派出所人潮為患，甚至要廣播提醒遊客注意秩序，「文明打卡」，不要做出抱頭、蹲下、投降等犯人的動作。

據湖南瀟湘晨報報導，五一期間，中國大陸大排長龍的除了各大景點外，還有一家「網紅派出所」—湖南長沙坡子街派出所。這些人並不是來自首也不是報案，而是專門從外地趕來「打卡」的，這些打卡遊客絕大部份為年輕世代。

報導稱，坡子街派出所走紅，是因長沙公安局早前拍攝的一部警察真人秀《守護解放西》，展示民警的日常工作，受到不少大陸網友關注。而《守護解放西》的取景地正是坡子街派出所。

不少大陸民眾因此利用五一假期專程來此，做出蹲下抱頭等動作拍照打卡。但因遊客實在太多了，已經對派出所日常工作造成影響，今年五一長沙坡子街派出所特地在大門口放置了一個喇叭，不停播放提醒遊客文明打卡：「請文明打卡，嚴禁蹲下、抱頭拍照，謝謝配合」。

長沙市公安局天心分局網安大隊副大隊長梁慧表示，早在今年初便要求遊客配合，除了要有秩序外，拍照時也盡量不要做出抱頭、蹲下、投降等動作。也不要亂入警方辦公室，若碰到《守護解放西》中的「明星」警員時，也不要在他們執勤時要求合照。

《守護解放西》這部警察真人秀2019年上映，至今已播出四季，在影音平台《B站》的累計有超過11億人次點閱。

對於這種蜂擁至派出所拍照打卡的行徑，微博上有網友留言：「今天自首是有滿減優惠嗎？」「是我老了麼？派出所門口有啥好打卡的？」「吃飽了撐的！」「裝犯人打卡行為是令人迷惑的行為」「都是些夢想當罪犯的」。