將大學生當小學生管理 港媒批中國大學不近人情

香港明報今天發表社評，指中國大陸有大學把學生當作小學生管理，做法不近人情。

社評表示，中國大陸最近有大學禁止學生在勞動節假期自行組團外遊，這個規定的原意可能是加強管理，要求組團出遊的單位做好各種安全措施，並以此作為批准條件，目的是為了學生安全。

但由於學生是自發組團，沒有組織可以保證安全措施，因此遭校方禁止組團外遊。

社論形容這種管理辦法「確實粗暴」，令人懷疑背後的邏輯是出於學校不想擔責而先發制人，一旦學生自行組團出遊發生問題，學校可以撇清責任。

此外，中國大陸一些大學最近出現的另一個爭議是禁止學生在宿舍床鋪掛帳簾，大學給出的理由是希望學生不要「自閉」，應該多與室友溝通。

社評表示，這原本也是校方的良好願望，但所採取的手段「卻不是積極組織一些受年輕人歡迎的活動去鼓勵溝通」，而是用粗暴的手段去禁止掛帳簾。

社評指出，中國大陸各大學對學生的管理，不合理的地方由來有之，但疫情期間一切從嚴，將各種嚴格管理措施合理化，當時或許有必要，問題是制定嚴苛政策時沒有設計「日落條款」，導致大學應有的寬鬆和靈活學習、生活環境，在疫情結束後不但沒有回到疫情前，反而變本加厲。

社評表示，大學就是一個官僚機構的縮影，一旦運用了手上的權力，就愛不釋手，而且由於缺乏外部監督，即使是不合理的措施，也可以「肆無忌憚」。

社評認為，大學生自由散漫的行為，古今中外皆如此，無論從家長的角度或者學校管理層的角度看，很多都是「離經叛道」，但面對這些不能接受的行為，大學管理層應該採取的是疏導還是橫加干預，則要考慮大學生的心理承受能力。