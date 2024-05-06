陸客「五一」瘋出境遊 足跡遍布近200國獨缺台灣

中國大陸今年「五一」小長假結束，據旅遊業者統計，今年「五一」入出境旅遊訂單增速高於國內遊。在出境遊方面，「五一」期間中國遊客出境遊覆蓋全球近200個國家和地區，港澳、東南亞、日韓是陸客出境遊熱門目的地。

但受限於兩岸官方政策，目前大陸民眾仍無法來台觀光旅遊。

北京日報指出，出境遊方面，「五一」假期，中國遊客出境遊覆蓋全球近200個國家和地區、超過3,000個城鎮，港澳及東南亞、日韓等是出境遊熱門目的地，長途出境目的地主要是美國、澳洲、英國。

中東地區國家如阿曼、沙特、科威特等出境遊增速較高，較去年成長超三倍，遠途國家中西班牙、土耳其、奧地利、斯洛維尼亞、義大利、喬治亞等出境遊增速較高，年比成長超過1.5倍。

上海第一財經則報導，線上旅遊業者「飛豬」的數據顯示，今年「五一」假期，出境遊繼續以接近翻倍的速度增長。其中，出境遊酒店預訂量較去年同期增長約一倍；租車自駕遊從國內火到了海外，預訂金額比去年大增超過三倍。此外，國際郵輪供給快速恢復，預訂量更激增超15倍。

從「飛豬」的數據來看，泰國、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、越南、美國、印尼等是中國今年「五一」假期出境遊熱門目的地。

奧地利、土耳其、摩洛哥、俄羅斯、葡萄牙、喬治亞、埃及、西班牙、哈薩克、巴西等長距離目的地增速最快，預訂量比去年平均增長達四倍。

央視新聞報導，據大陸國家移民管理局通報，今年「五一」假期中國全國邊檢機關共保障846.6萬人次中外人員出入境，較去年「五一」同期增長35.1%，單日出入境通關最高峰出現在5月3日，達180.1萬人次。

其中，大陸居民出入境476.8萬人次，較去年同期增長38%；港澳台居民出入境291.9萬人次，較去年同期增長20.8%；外國人出入境77.9萬人次，較去年同期增長98.7%。