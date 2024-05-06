160件青銅器珍品 三星堆博物館亮相

4月28日，由大陸國家博物館和三星堆博物館聯合主辦的「吉金鑄史：青銅器裡的古代中國」展覽，在四川德陽三星堆博物館開幕。據悉，這也是三星堆博物館新館開放後的首個特展，將持續至今年7月。

本次展覽甄選大陸國家博物館收藏的各類青銅文物約160件，其中包括30餘件／組一級文物。展覽珍品薈萃，象紋鐃，作冊般甗，天亡簋，涇伯卣，六年琱生簋，以及師酉簋等商周時期的國之重器。展覽還展出國家博物館近年新入藏青銅器精華，如鄂監簋、秦公壺、楚王鼎、王子臣俎等重要器物。

據悉，展覽以科學考古學視角下的「形、飾、銘、工、鏽」五門為綱，更宏觀地展示中國古代青銅器這一專題的探索視角和科研成就。

同時，展覽以育成期（夏代至商代中期，約西元前19世紀—前1251年）、鼎盛期（商代晚期至西周早期，約西元前1250—前977年）、轉變期（西周中期至春秋早期，約西元前976—前680年）、更新期（春秋中期至西漢時期，約西元前680—西元8年）此四期對展品進行宏觀斷代，引導觀眾不拘泥於朝代史，而著眼於青銅器自身的發展脈絡。

為實現更好的展示效果，以「國博衍藝」、「國博美饌」而聞名的國博文創品也現身展廳旁文創區，古代青銅、錯金銀雲紋犀尊、中國銅鏡、海晏河清、桃花洞釉等十個系列、近兩百款國博文創品與觀眾親密接觸。