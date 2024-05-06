兩岸學生聚福建 探尋沙縣美食

5月4日上午，「2024沙縣小吃溯源之旅」海峽兩岸青年見面會於福建舉行，為青年交流活動拉開帷幕。本次活動，台灣與福建大學生齊聚三明，深入沙縣小吃發源地，探尋美食背後的故事；兩岸大學生透過組隊，共同以「美食小吃」作為主題自由進行影像創作，見面會現場許多台灣學生難掩興奮，期待與福建學生們的合作，一起深入體驗當地風情。

「很期待不同學校之間的碰撞與學習。」台灣大學生孫梓翔表示，見面會之後對於影片拍攝有更深入的理念，「希望能把沙縣人文、金門美食及閩南風情進行融合創作。」他也提到，很期待參訪三明學院以及製作美食的環節，希望親自復刻當地店家製作沙縣美食的意念和想法。

見面會上，兩岸大學生進行破冰活動，透過遊戲的方式活絡氣氛，增加學生們的互動，並增進彼此友誼。「剛開始大家比較不了解，但透過見面會促進感情、大家更熟悉彼此了，」三明學院學生王爽說。

首次來到沙縣的台灣大學生何佳軒指出，當地古色古香的建築環境令她印象深刻，「這幾天最期待短視頻製作，可以與三明學院學生做交流。」她並表示，視頻主題聚集在體驗美食的過程，最終作品想要以Vlog的形式呈現。

接下來幾日，參訪團還走進七峰疊翠景區、沙縣博物館、淘金山等地標打卡，探尋沙縣地方傳統和民俗風情；參觀俞邦村並現場學習製作沙縣特色小吃，同時開展美食探店活動，深入了解當地小吃的歷史淵源、製作工藝和獨特風味。

「大家平常都在不同地方，因為這個活動可以聚在一起，我覺得是個很特別的經驗。」首次來到沙縣的台生周昱彣也表示，除了沙縣小吃以外，當地的風景、建築風格也令她為之驚豔，因此產生了之後也想帶家人朋友來沙縣遊玩的想法。