聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸五一假期 出境旅遊大增190%

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國旅遊業者釋出「五一假期」統計資料，內容顯示這波假期間，出境旅遊人次較去年同期激增190%。圖為5月5日，江蘇南京，旅客在火車站出行。中新社
中國旅遊業者釋出「五一假期」統計資料，內容顯示這波假期間，出境旅遊人次較去年同期激增190%。圖為5月5日，江蘇南京，旅客在火車站出行。中新社

大陸五一假期結束，期間出遊、消費數據相繼出爐。大陸旅遊業統計資料顯示，出境旅遊人次較去年同期大增百分之一九○，最受歡迎旅遊地為日本，主因是日圓大幅貶值，陸客赴日旅遊購物。

平台發布出遊快報顯示，從人均預訂量看，今年五一較去年同期增長百分之十二，人均消費金額也較去年同期增長百分之十九。出入境遊增速高於大陸國內旅遊。

據大陸交通部數據，五一假期全社會跨區域人員流動量約十三點六億人次，日均二點七億人次，較疫情前的二○一九年同期增長二成四。

電影票房上，據燈塔專業版，截至五日十九時，五一檔期內票房已突破人民幣十五億元（約台幣六十七億元），有望超過二○一九年的人民幣十五點二七億元，創造大陸五一檔第二高票房。

一線城市京滬消費方面，上海在五五購物節加持下，節日期間（四月卅日至五月四日），全市線上線下共計消費五三○點三億元（約台幣二三八六億元），線上消費年增百分之八點三。北京市文旅局數據顯示，北京共接待遊客、實現旅遊收入比二○一九年同期增長百分之十八點五、廿三點一，均創歷史同期新高。

旅遊方面，攜程數據顯示，假期入境遊訂單年增百分之一○五，大陸單方面免簽的十二國及相互免簽的新加坡、泰國，累計入境遊客年增二點五倍；另外，支付寶數據顯示，五一假期入境遊客透過支付寶消費年增七倍。

五一假期出境遊大增，飛豬平台顯示出境遊酒店預訂量年增約一倍，國際郵輪預訂量增加超過十五倍，自由行占比超過八成，是出境遊主流方式。目的地方面，攜程平台顯示港澳及東南亞、日韓等是短途出境熱門目的地，長途出境目的地主要是美、澳、英等；大陸國內遊部分，最熱門目的地依次為北京、上海、杭州、成都、重慶、廣州和南京等。

免簽 北京

延伸閱讀

大陸五一打卡熱點！民眾赴長沙派出所抱頭懺悔 網揭「自首」原因：破案率最高

「股神」巴菲特喊投資將聚焦美國市場 不了解大陸文化

大陸4月大宗商品價格指數月增3% 需求不足問題仍突出

出國旅遊人次年增190%！大陸業者釋出五一假期統計 日本最受歡迎

相關新聞

陸五一假期 出境旅遊大增190%

大陸五一假期結束，期間出遊、消費數據相繼出爐。大陸旅遊業統計資料顯示，出境旅遊人次較去年同期大增百分之一九○，最受歡迎旅...

兩岸學生聚福建 探尋沙縣美食

5月4日上午，「2024沙縣小吃溯源之旅」海峽兩岸青年見面會於福建舉行，為青年交流活動拉開帷幕。本次活動，台灣與福建大學...

160件青銅器珍品 三星堆博物館亮相

4月28日，由大陸國家博物館和三星堆博物館聯合主辦的「吉金鑄史：青銅器裡的古代中國」展覽，在四川德陽三星堆博物館開幕。據...

逾百校友上吐下瀉！北京清華大學餐廳聚餐傳食物中毒 驚動北京疾控調查

北京清華大學4月下旬慶祝建校113週年時，120多名校友集體前往學校旁一處粵菜餐廳聚餐，事後卻有至少102人出現上吐下瀉...

大陸各城市遭「攻打」！五一長假熱門景區擠爆 沙漠「不堵駱駝但堵人」

「五一」長假過半，大陸主要城市、重點旅遊景區持續迎來客流高峰，但人擠人下，不管當地市民抑或遊客都有苦要呻，例如近日蘇州有網友表示出門健身，結果被堵在地鐵口回不了家…

轉移焦點？陸男傳被榨227萬再遭狠甩墜河 熱度竟高過梅大高速48死

大陸一名21歲網路遊戲代練，日前因感情問題墜江身亡，近日突然衝上微博熱搜榜。不少大陸網友發現，這起輕生事件的網路熱度，竟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。