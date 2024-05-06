陸五一假期 出境旅遊大增190%

大陸五一假期結束，期間出遊、消費數據相繼出爐。大陸旅遊業統計資料顯示，出境旅遊人次較去年同期大增百分之一九○，最受歡迎旅遊地為日本，主因是日圓大幅貶值，陸客赴日旅遊購物。

飛豬平台發布出遊快報顯示，從人均預訂量看，今年五一較去年同期增長百分之十二，人均消費金額也較去年同期增長百分之十九。出入境遊增速高於大陸國內旅遊。

據大陸交通部數據，五一假期全社會跨區域人員流動量約十三點六億人次，日均二點七億人次，較疫情前的二○一九年同期增長二成四。

電影票房上，據燈塔專業版，截至五日十九時，五一檔期內票房已突破人民幣十五億元（約台幣六十七億元），有望超過二○一九年的人民幣十五點二七億元，創造大陸五一檔第二高票房。

一線城市京滬消費方面，上海在五五購物節加持下，節日期間（四月卅日至五月四日），全市線上線下共計消費五三○點三億元（約台幣二三八六億元），線上消費年增百分之八點三。北京市文旅局數據顯示，北京共接待遊客、實現旅遊收入比二○一九年同期增長百分之十八點五、廿三點一，均創歷史同期新高。

旅遊方面，攜程數據顯示，假期入境遊訂單年增百分之一○五，大陸單方面免簽的十二國及相互免簽的新加坡、泰國，累計入境遊客年增二點五倍；另外，支付寶數據顯示，五一假期入境遊客透過支付寶消費年增七倍。

五一假期出境遊大增，飛豬平台顯示出境遊酒店預訂量年增約一倍，國際郵輪預訂量增加超過十五倍，自由行占比超過八成，是出境遊主流方式。目的地方面，攜程平台顯示港澳及東南亞、日韓等是短途出境熱門目的地，長途出境目的地主要是美、澳、英等；大陸國內遊部分，最熱門目的地依次為北京、上海、杭州、成都、重慶、廣州和南京等。