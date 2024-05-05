梅大高速公路坍方釀嚴重死傷 廣東展開地質災害隱患大清查
廣東梅大高速公路日前坍方，造成嚴重死傷，廣東省官方事發後召開全省視訊調度會議，要求迅速展開地質災害風險隱患大清查。
梅大高速公路1日凌晨約2時10分發生坍方，往茶陽路段出口方向2公里左右的路面突然塌陷，目前為止造成48人喪生、30人受傷。
事發後，據陸媒澎湃新聞今天報導，廣東省自然資源廳4日召開全省視訊調度會議指出，這次塌方災害造成重大人員傷亡，教訓十分深刻。而近段時間以來，廣東省遭遇歷史罕見持續性強降雨、強對流天氣，土壤含水量高度飽和，極易造成山體滑坡、路面崩塌等地質災害。
會議要求，迅速組織展開地質災害風險隱患大排查，重點針對「山邊、水邊、村邊」連接處，臨山、臨崖、臨坡等易成災地段，以及已建成或在建地質災害治理工程等重點部位展開大清查。
此外，特別要發揮各級地質災害防治工作領導小組作用，督促交通運輸、住房城鄉建設等部門對山區道路、削坡建房等地質災害風險點展開全面探查。發現風險隱患，立即落實管控措施，將各類風險降到最低。
新華社報導，梅大高速公路坍方事故後，廣東省政府成立以省長為組長的調查評估組，災害原因正在調查中。
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