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玩笑鬧太大！旱鴨子醫學生遭惡作劇推落水 溺水近20分鐘一度瀕腦死

遊香港被震撼！陸女搭港鐵嚇呆「不用做這事」 網笑：妳早上來看就知道

香港01／ 撰文／布萊恩
有陸女於小紅書發文表示，她早前來港旅遊乘搭港鐵時，被港鐵乘車1項安排震撼到，直指「驚呆我了」。示意圖。香港中通社
有陸女於小紅書發文表示，她早前來港旅遊乘搭港鐵時，被港鐵乘車1項安排震撼到，直指「驚呆我了」。示意圖。香港中通社

在不同地方乘坐公共交通工具也有不同安排。有陸女於小紅書發文表示，她早前來港旅遊乘搭港鐵時，被港鐵乘車1項安排震撼到，直指「驚呆我了」。帖文引來大陸及香港網民熱議，解釋港鐵這項安排主要因乘客人多繁忙。

該大陸女於小紅書以「香港地鐵，竟然不用安檢的嗎」為題發文，分享在香港乘搭港鐵感受。

樓主表示，日前從深圳來香港旅遊乘坐港鐵；由於在大陸乘搭地鐵前需要通過「安檢（安全檢查）」，故她乘坐港鐵時把手袋拿下準備「安檢」，才發現原來港鐵沒有「安檢」這項安排，直指「香港地鐵居然不用安檢，驚呆我了」。

帖文引來大陸及香港網民熱議，解釋港鐵這項安排主要因乘客人多繁忙，「每天上班超繁忙，人又多」、「因為香港人每日都要趕住上班，做安檢絕對會被抗議」、「你試試早上在金鐘或者香港站看看，人潮好像過關去深圳那麼多人，要怎樣安檢」。但也有網民指對類似帖文見慣不怪，「為什麼老是刷到這種帖子，好無語」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

安檢 小紅書 港鐵 香港

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