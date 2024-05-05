梅大高速塌陷事故 廣東成立調查評估組
廣東梅大高速公路日前發生塌方事故造成數十死傷，廣東省政府已成立以省長為組長的調查評估組，災害原因正在調查中。
官媒新華社昨天作了上述報導。廣東省長為王偉中。
梅大高速公路塌方事故發生於1日凌晨2時10分左右，往茶陽路段出口方向2公里左右的路面突然塌陷，塌陷路面長約17.9公尺，面積約184.3平方公尺。截至2日下午2時，最少發現有23輛車陷落，造成48人死亡、30人受傷。
從網上照片及影片可見車輛掉入深坑，部分嚴重燒毀，現場冒煙並傳出爆炸聲。
陸媒此前報導，梅大高速公路塌陷路段完工不到10年，有工程師質疑施工品質，指事故路段處於山體邊坡的位置，但看不到有重力式擋土牆等支撐結構。事故可能是長期降雨後公路排水不暢，導致易出現裂縫，最終發生土石流。
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