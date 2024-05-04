「五一」連假尾聲粵港澳暴雨成災 陸氣象台示警：4日迎降水最強時段

中國大陸目前正值「五一」連續假期尾聲，各地迎來回程客流高峰。與此同時，中國南方多地近期出現大規模強對流、強降水天氣過程，大陸中央氣象台示警，本輪降水過程有一定的極端性，4日的白天至夜間為本輪強降水的「最強時段」，需警惕降水、風雹等天氣的疊加影響。

澎湃新聞報導，根據中央氣象台預報，從3日開始新一輪降水過程再度發展，4日的白天至夜間為本輪強降水的「最強時段」，湖南、江西、廣西、廣東等地部分地區有大到暴雨，局部地區有大暴雨，並伴有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。預計江南、華南一帶的雨勢要到5日才會明顯減弱。

大陸中央氣象台首席預報員張濤解釋，本輪降水過程是因高空槽東移配合西南暖濕氣流北上造成的，主要影響華南和江南等地。兩廣北部和湘贛南部的降水俱有顯著的對流特點，伴隨明顯的雷電天氣，雨強大，有一定的極端性，部分地區還出現8至10級的雷暴大風。

張濤提醒，本輪強降水天氣還可能出現「列車效應」，即一連串的對流雲團，先後影響同一地方，就像列車的不同車廂先後經過同一鐵軌一樣，導致強降水「長時間不下線」，強調「民眾需警惕降水、風雹等天氣的疊加影響」。

由於目前正值大陸「五一」黃金周收假潮，張濤強調，民眾在返程路上「需警惕強降水可能帶來的山洪、土石流、土石流和中小河流洪水風險，以及局地雷暴大風帶來的風災風險」。

大陸南方地區4日上午至晚間遭遇強降水天氣，包含廣東、香港、澳門都因暴雨傳出淹水災情。其中廣東中山有地區6小時的降雨量超過400毫米，部分地區水淹及腰，有車輛被大水沖走。

珠海市氣象台也在4日中午12點半左右，將香洲區和高新區暴雨預警信號升級為紅色，斗門區暴雨紅色預警信號繼續生效。珠海官方表示，受強降雨雲團影響，香洲區和高新區過去三小時累積雨量已達100毫米，預計強降雨仍將持續，呼籲市民非必要不出門。

港澳兩地均發出暴雨警告。香港天文台4日上午發布紅色暴雨警告信號，並預告下午可能升級成黑色暴雨警告訊號。澳門氣象局則一度將暴雨警告信號從紅色升級為黑色。澳門及香港均宣布下午停課。

大陸中央氣象台4日上午10時持續發布暴雨黃色警報，預計4日14時至5日14時，廣東大部、廣西中東部、江西大部、湖南南部、福建西部和東南部以及安徽南部、江蘇南部、浙江西部等地部分地區有大到暴雨，其中，廣東北部、江西西部和南部等地部分地區有大暴雨（100至180毫米）。上述部分地區伴隨短時強降水（最大小時降雨量20至50毫米，局部可超過80毫米），局部有雷暴大風或冰雹等強烈對流天氣。