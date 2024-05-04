快訊

柯文哲為新光集團將北士科地一分為三？ 產發局點出原因

湯優盃／「屠龍」後累了 周天成歷史一役首點不敵金廷

「五一」連假尾聲粵港澳暴雨成災 陸氣象台示警：4日迎降水最強時段

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸南方地區4日上午至晚間遭遇強降水天氣，廣東中山有地區6小時的降雨量超過400毫米，部分地區水淹及腰，有車輛被大水沖走。（圖／取自中山天氣微博）
大陸南方地區4日上午至晚間遭遇強降水天氣，廣東中山有地區6小時的降雨量超過400毫米，部分地區水淹及腰，有車輛被大水沖走。（圖／取自中山天氣微博）

中國大陸目前正值「五一」連續假期尾聲，各地迎來回程客流高峰。與此同時，中國南方多地近期出現大規模強對流、強降水天氣過程，大陸中央氣象台示警，本輪降水過程有一定的極端性，4日的白天至夜間為本輪強降水的「最強時段」，需警惕降水、風雹等天氣的疊加影響。

澎湃新聞報導，根據中央氣象台預報，從3日開始新一輪降水過程再度發展，4日的白天至夜間為本輪強降水的「最強時段」，湖南、江西、廣西、廣東等地部分地區有大到暴雨，局部地區有大暴雨，並伴有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。預計江南、華南一帶的雨勢要到5日才會明顯減弱。

大陸中央氣象台首席預報員張濤解釋，本輪降水過程是因高空槽東移配合西南暖濕氣流北上造成的，主要影響華南和江南等地。兩廣北部和湘贛南部的降水俱有顯著的對流特點，伴隨明顯的雷電天氣，雨強大，有一定的極端性，部分地區還出現8至10級的雷暴大風。

張濤提醒，本輪強降水天氣還可能出現「列車效應」，即一連串的對流雲團，先後影響同一地方，就像列車的不同車廂先後經過同一鐵軌一樣，導致強降水「長時間不下線」，強調「民眾需警惕降水、風雹等天氣的疊加影響」。

由於目前正值大陸「五一」黃金周收假潮，張濤強調，民眾在返程路上「需警惕強降水可能帶來的山洪、土石流、土石流和中小河流洪水風險，以及局地雷暴大風帶來的風災風險」。

大陸南方地區4日上午至晚間遭遇強降水天氣，包含廣東、香港澳門都因暴雨傳出淹水災情。其中廣東中山有地區6小時的降雨量超過400毫米，部分地區水淹及腰，有車輛被大水沖走。

珠海市氣象台也在4日中午12點半左右，將香洲區和高新區暴雨預警信號升級為紅色，斗門區暴雨紅色預警信號繼續生效。珠海官方表示，受強降雨雲團影響，香洲區和高新區過去三小時累積雨量已達100毫米，預計強降雨仍將持續，呼籲市民非必要不出門。

港澳兩地均發出暴雨警告。香港天文台4日上午發布紅色暴雨警告信號，並預告下午可能升級成黑色暴雨警告訊號。澳門氣象局則一度將暴雨警告信號從紅色升級為黑色。澳門及香港均宣布下午停課。

大陸中央氣象台4日上午10時持續發布暴雨黃色警報，預計4日14時至5日14時，廣東大部、廣西中東部、江西大部、湖南南部、福建西部和東南部以及安徽南部、江蘇南部、浙江西部等地部分地區有大到暴雨，其中，廣東北部、江西西部和南部等地部分地區有大暴雨（100至180毫米）。上述部分地區伴隨短時強降水（最大小時降雨量20至50毫米，局部可超過80毫米），局部有雷暴大風或冰雹等強烈對流天氣。

大陸南方地區4日上午至晚間遭遇強降水天氣，珠海也傳出淹水災情。（圖／取自澳門日報）
大陸南方地區4日上午至晚間遭遇強降水天氣，珠海也傳出淹水災情。（圖／取自澳門日報）
大陸中央氣象台4日上午10時持續發布暴雨黃色警報。圖為4日14時至5日14時強降雨落區預報圖。（圖／取自大陸中央氣象台）
大陸中央氣象台4日上午10時持續發布暴雨黃色警報。圖為4日14時至5日14時強降雨落區預報圖。（圖／取自大陸中央氣象台）

廣東 強降雨 暴雨 澳門 香港

延伸閱讀

廣東暴雨猛轟！養殖場4鱷魚「集體逃獄」畫面曝光 當局急示警：別外出

中國五一長假尾聲 多地大暴雨恐影響返程

廣東多地疾風暴雨 官方示警「地質災害風險高」

巴西遇83年最嚴重洪災！至少39死68失蹤 居民驚呼「宛如恐怖電影」

相關新聞

廣東暴雨猛轟！養殖場4鱷魚「集體逃獄」畫面曝光 當局急示警：別外出

大陸廣東等地近日持續面臨強降雨，受此影響，中山市神灣鎮一鱷魚養殖場4日發生因外牆崩塌、場內水淹，導致4隻鱷魚逃出場外。據...

廣東多地疾風暴雨 官方示警「地質災害風險高」

「五一」長假期間，大陸南方廣東等多地持續面臨暴雨天氣。在日前發生梅大高速路塌陷，釀48死30傷事故後，據廣東省氣象局4日...

「五一」連假尾聲粵港澳暴雨成災 陸氣象台示警：4日迎降水最強時段

中國大陸目前正值「五一」連續假期尾聲，各地迎來回程客流高峰。與此同時，中國南方多地近期出現大規模強對流、強降水天氣過程，...

習近平曾讚建築講究… 河南大學古蹟大禮堂燒成廢墟

河南大學明倫校區大禮堂2日深夜11時發生建築失火，該建築在修繕施工期間，經消防部門全力撲滅火災，無人傷亡，房頂基本坍塌，...

廣東梅大高速英雄 他下跪攔車救多命 獲救者跪謝

廣東梅州市梅大高速茶陽路段塌方目前造成48死30傷。國務院副總理張國清昨率有關部門負責人趕赴現場指導應急處置工作，並轉達...

河南大學禮堂深夜大火 灼痛萬千「河大人」 任魯豫：一別竟永遠

全國重點文物保護單位、河南大學明倫校區大禮堂2日深夜一場大火，引發網友關注，灼痛萬千「河大人」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。