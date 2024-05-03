財新等陸媒不參加SOPA新聞獎 分析：有政治風險

中國多家媒體今年不參加亞洲出版業協會新聞獎，包括一向敢言的「財新」，以及英文媒體「第六聲」。香港一位新聞系教授表示，現在的政治氣氛下，參加海外新聞獎比賽有政治風險。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）3日報導，中國的財新傳媒（Caixin）於2014年至2018年連續5年獲得亞洲出版業協會（SOPA）新聞獎，但2名財新高級員工向日經表示，因「明顯的原因」，財新最近幾年沒有提交參賽作品。

其中一名員工說：「我們不能提交作品參賽，即使我們獲海外機構邀請，我們都不可以參加。」

據知情人士表示，以上海為據點的中國媒體第六聲（Sixth Tone），今年也沒有向亞洲出版業協會提交作品參賽。2017年至2023年，第六聲都獲獎或進入決賽。

第六聲是上海報業集團旗下的英文網路雜誌，於2016年出版。公開資料顯示，上海報業集團是由解放日報報業集團和文匯新民聯合報業集團整合重組，經中共上海市委批准，於2013年10月成立。

澎湃新聞的持有者，是上海報業集團屬下的上海東方報業有限公司。第六聲及澎湃新聞今年退出亞洲出版業協會會員。

知情人士又指，獲得中國政府支持的媒體漢語世界（The World of Chinese） 今年也不再參賽。

一名要求匿名的香港知名新聞系教授表示，在現在的政治環境下，參加海外新聞獎比賽肯定有政治風險。他說，明白這些中國媒體的決定，「因為生存更加重要」。

該教授又指，亞洲出版業協會的中文參賽作品已不多，如果更多中文媒體退出參賽，可能會影響該協會的權威性。

亞洲出版業協會未回應日經亞洲的查詢。

報導指出，近年財新及第六聲一些對北京的批判性報導，受到民族主義者審查。財新的調查報導多次遭到民族主義者攻擊，指責其向西方「遞刀」，以「抹黑中國」。

2022年底，中國突然取消嚴厲的疫情清零政策，第六聲做了一個年度回顧報導，以流行詞語如「嬰兒潮」、「住房危機」、「性別暴力」和「新冠」來代表當年，描繪了中國的暗淡。

該報導引發民族主義者強烈反對，攻擊第六聲「經常贏得西方認可的國際獎項，如亞洲出版業協會」，並「帶有明顯抹黑中國的西方過濾器」。

一名第六聲的高管向日經表示，之後，第六聲的高級編輯被上海當局要求寫「自我反省」，「現在的情況是，上級不批准提交作品參加國際獎項，如亞洲出版業協會，而下級的人也害怕提交作品。」

香港浸會大學新聞系副教授閭丘露薇表示，中國媒體與

亞洲出版業協會保持距離，反映中國進一步收緊新聞自由，甚至連曾經有相對寬鬆的空間、旨在與國際同行接軌的中國英文媒體，其空間也在縮小。

不過她也說，對中國的中文媒體而言，是否參加亞洲出版業協會新聞獎的影響很小，因為並不影響他們的讀者群。

據亞洲出版業協會官方介紹，該協會是香港的非營利組織，於1982年成立，致力於為亞太出版商捍衛新聞自由。

財新被認為是中國的敢言媒體之一。2023年12月，財新發表社論「重溫實事求是思想路線」。在邁入2024年的前一天，財新刊出「2023終有一別」，盤點離世的中外知名人物，將前中國總理李克強的照片排在首位。

這兩篇文章其後被刪除，財新創辦人、現任社長胡舒立的微博更遭到清空。