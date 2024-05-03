港女暴打港鐵票務站瘋傳！原因惹網友熱議 1東西意外成焦點

如此激動所謂何事？香港網絡瘋傳1組照片，見到觀塘港鐵站內有1名短裙女持排隊欄杆不斷攻擊票務站，導致現場排隊欄杆全部倒下滿地垃圾，相當混亂，其間有大批乘客圍觀。但相片中暫未見到有港鐵職員處理。

事件引來網友熱議，紛紛關注女子攻擊票務站原因，提醒「大家真係要小心點喔」；也有不少人錯重點，大讚票務站夠「乾淨」，「個票務站果然夠乾淨」。港鐵回覆《香港01》表示，事件已交警方處理。

香港網上多個Facebook群組5月1日晚上近11時起流傳1組相片，上載者表示，五一黃金周晚上，港鐵觀塘站有人瘋狂攻擊票務站。

從相片見到，1名穿黑衣連身短裙、赤腳的女子，正拿起排隊欄杆不斷鎚打攻擊票務站，導致現場排隊欄杆全部倒下滿地垃圾，相當混亂。當時現場有大批乘客圍觀，但相片中暫未見到有港鐵職員處理。

事件引來網友熱議，紛紛關注女子攻擊票務站原因，「失戀？」、「不滿票價？」、「表演欲強」、「她應該精神有問題，大家真的要小心點喔」，又認為應報警處理。也有不少網友錯重點，大讚票務站夠「乾淨」，「個票務站果然夠乾淨」。

另有當時在場的網友補充，「她（女子）由鮮芋仙那邊天橋開始扔自己的東西一路攻擊到站內」。

港鐵回覆《香港01》表示，根據車站紀錄，5月1日晚上約8時50分，觀塘站職員在大堂位置留意到1名疑似醉酒女乘客向客務中心及站內乘客呼叫，隨即報警；及後，該女乘客使用站內拉帶柱拍打客務中心，警方到達現場後處理，將該乘客送往醫院，事件已交由警方處理。

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文章授權轉載自《香港01》