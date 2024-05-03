五一長假首日 鐵路發送旅客創高

大陸五一長假首日全大陸鐵路發送旅客2069.3萬人次，創單日旅客發送量歷史新高，多地觀光景點及火車站湧現人潮。在香港，也有近14萬大陸遊客入港，香港多地出現近來難得的人潮。

「五一」假期從5月1日至5日共有5天，4月30日已經出現較平常多的人員流動。中國日報引述交通運輸部消息，4月30日，中國全社會跨區域人員流動量2億414.7萬人次，月增31.4%，比2019年同期成長37.9%，比2023年同期成長22.6%。

中國文化和旅遊部4月30日發布，今年第1季，中國國內出遊人次14.19億，年增16.7%；國內遊客出遊總花費1.52兆元（約新台幣6.68兆元），年增17.0%。

新華社報導，五一假期旅客出行需求旺盛，鐵路客流保持高位運行。根據截至2日8時的鐵路12306數據，5月2日，北京、上海、廣州、成都、杭州、武漢、深圳、西安、南京、鄭州等熱點旅遊城市和北京至上海、西安至成都、廣州至南寧、北京至呼和浩特、北京至太原、長沙至武漢等熱門區間客流相對集中。

其中鐵路上海站出現「五一」假期運輸客流最高峰，1日全天發送旅客65萬人次；鐵路南京站1日全天發送旅客34萬人次。

上海南京路步行街滿是遊客，不少Coser也打扮成動漫角色出現在其中。為了管控人潮，1日至5日每天下午4時之後，地鐵南京東路站和14號線豫園站實施封站跳停。

在香港，大陸五一黃金周首日假期，各大旅遊區熱鬧非凡，人財兩旺。當天維多利亞港海上煙火匯演如期進行，為遊客帶來了新體驗。

香港截至1日下午4時，有數據表明約有13.9萬人次大陸旅客入境。香港旅發局估計整個黃金周期間有80萬大陸遊客訪港，按年增加30%。

根據大陸旅遊平台攜程的最新數據，五一期間，香港躋身國際旅客最受歡迎旅遊目的地前三甲。香港的入境旅遊預訂量按年上升51%，香港迪士尼樂園、香港故宮文化博物館和香港摩天輪是最熱門的景點。