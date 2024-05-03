自駕車上路流程 杭州明確立法

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

杭州1日正式施行「杭州市智能網聯車輛測試與應用促進條例」，使其成為經濟特區外，大陸首個地方立法明確自動駕駛車輛上路具體流程的城市，也是大陸首個為低速無人車立法城市。

根據條例，杭州全市八個城區及桐廬縣城區，總面積達到3474平方公里，被劃定為智慧聯網車輛測試應用區域，這一區域覆蓋超過一千萬的服務人口。

根據浙江日報引述杭州市經濟和信息化局相關負責人發言，高級別自駕車輛需要先完成虛擬場景測試和封閉場景測試，才會進入「條例」規定的「道路測試與應用」，從主駕有人到主駕無人，最後投入商業應用。所有階段都有行駛時間、里程和安全性要求。

該名受訪者表示，杭州在2015年已啟動相關工作，2018年雲端服務論壇雲棲大會上發放首張「測試牌照」，在大陸率先展開真實道路測試，截至目前已累計發放測試牌照424張，其中100多張為乘用車，其餘為不設駕駛艙的載貨物流車。他指出，「高級別自駕車對杭州來說不是新鮮事了。」

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