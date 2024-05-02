香港4月均溫攝氏26.4度 1884年有記錄以來最熱

香港天文台指出，香港上個月平均氣溫為攝氏26.4度，是從1884年有記錄以來最熱的4月。

法新社報導，香港天文台昨天表示，香港上個月的平均氣溫攝氏26.4度，這是140年前有記錄以來「最熱的4月」。

香港天文台於社群媒體發文寫道：「夏天未到，4月已經熱到破紀錄。」

天文台數據顯示，香港近年面臨極端高溫，從2019年以來，每年都創下數十項高溫紀錄。

4月27日，香港的日平均氣溫攝氏28.8度、日最低氣溫攝氏27.7度，都創下過去140年來4月最高紀錄。

相較之下，1991年至2020年期間，香港的4月日平均氣溫是在攝氏21.1度到25.6度之間。

香港經歷去年12月至今年2月「異常溫暖」冬季和「比平時溫暖」的3月之後，4月又迎來創紀錄高溫，香港天文台預估整個2024年的氣溫「高於正常水準」。

另外，香港勞工處今天推出經修訂的「預防工作時中暑指引」和實施經改良的工作暑熱警告系統，協助雇主及員工採取適當措施，預防在酷熱天氣或高溫環境工作而導致中暑。