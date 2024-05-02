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廣東梅大高速坍方累計48死 梅州市政府提五大救援風險

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸廣東梅大高速茶陽路段坍方，截至2日14時事故已造成48人死亡，梅州市政府2日下午召開記者會說明狀況。（圖／取自澎湃新聞）
大陸廣東梅大高速茶陽路段坍方，截至2日14時事故已造成48人死亡，梅州市政府2日下午召開記者會說明狀況。（圖／取自澎湃新聞）

據《南方日報》，大陸廣東梅大高速茶陽路段坍方，截至2日14時事故已造成48人死亡，30人受傷，另有3人的DNA在進一步比對確認。經調查，傷亡人員中暫未發現有外籍人士。

梅州市政府2日下午三點半召開記者會，市委書記馬正勇代表梅州市委市政府向遇難者表示沈痛哀悼，並提議官員、記者等全體人員起立為遇難人員默哀1分鐘。

梅州市委副書記、市長王暉說明梅大高速茶陽路段塌方救援總體情況。救援方面，梅州市共調派應急、公安、消防、衛健和交通等各類救援力量共577人，調集各類救援車輛64輛，開展地毯式搜救；目前30位傷者，其中1人危重，專人一對一對接服務，為遇難者及失聯人員家屬提供安撫和服務工作。

關於災害現場調查，梅州市組織協調國家、省地質專家趕赴現場，展開災害現場調查，評價災害體及其周邊坡體穩定性，布建多個觀測點，同時持續加強對該區的氣象監測和預報預警。

針對此次坍方救援的風險，梅州市應急管理局黨委書記溫勇登回應5點挑戰。

首先是涉事車輛多，經搜救已確認的司乘人員達78人，目前仍有部分車輛被泥土掩埋；其次因災害塌方區域狹長，陷落車輛大部分集中在塌方區附近，大型救援裝備難以進入核心救援區，目前已根據現場狀況打通3條救援通道。

另外，近期強降雨多，造成救援現場土壤含水量高度飽和，救援過程中極易發生次生災害；而部分車輛燃燒，或被泥土掩埋，掩埋的深度大，增加了救援難度；最後是現場組織難度大。救援現場匯集超過500名來自不同單位的救援者，組織協調難度大。

和服 廣東

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