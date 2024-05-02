特斯拉狂撞數輛車「空中翻滾大迴圈」！ 網見影片驚：AB柱都沒變形

中國江西省大余縣昨(1)日下午發生一起嚴重的連環追撞車禍，主要肇事車輛為一台黑色的特斯拉，疑似因為要緊急閃避行人所以操作不當，別台車的行車記錄器拍下其在空中大翻滾了好幾圈，導致碰撞了一旁的道路設施和停在路邊的車輛，該事故目前造成1人重傷、3人輕傷和9輛車子受損。

網友在社群平台X上po出多段影片，昨天下午2點26分，中國江西省大余縣北門圓環、大余人民醫院後方爆發嚴重交通事故。從影片中可看見，黑色的特斯拉前擋風玻璃完全碎裂、安全氣囊也都爆開，主駕駛座為一名女性，表情痛苦，副駕則有一名男性正在滑手機聯絡事情，但兩人看起來沒有生命危險。

此外，特斯拉的車尾也被撞到凹陷，地上包包、鞋子散落一地，附近受到連環撞擊的車子至少有9輛。大余人民醫院的護理師看到事故，還有其他受到波及的傷者躺在地上，也趕忙衝出來協助急救。

不少中國網友看完紛紛留言說，「撞成這樣，還沒有自燃，算厲害了」、「還好繫了安全帶，特斯拉的安全性還真不錯」、「特斯拉真的很少有死亡案例」、「骨架都還沒散，質量還可以的」、「特斯拉還真是牛逼，車滾成這樣裡面的人都沒什麼事」、「ABC柱也都沒變形，看來這技術絕不只遙遙領先。」

其他人則吐槽說「沒有其他中國車品牌的自燃基礎」、「還是華為汽車好，火化費都省了」、「比華為移動火化爐靠譜」、「要是其他品牌的車，會不會多幾條人命」。此外，也有人驚恐表示，「翻滾那麼厲害，到底是開得多快啊？」、「臥槽，跟電影特技一樣轉啊」、「簡直是特斯拉衝擊測試廣告。」