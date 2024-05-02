港餐廳2人喝水竟另收錢！女怒發文 兩派意見掀網熱議

香港餐廳提供的水該收錢嗎？不時有網友遊港後發文批評香港餐廳的各種附加收費，近日小紅書女使用者發文，表示日前到黃埔某泰式餐廳用餐，結帳時發現餐廳供應的水竟要收費，故驚訝表示「桌上的自來水還收了6塊」。據她所指，當時餐廳老闆並沒有說明桌上的水是收費的，因此她直至用餐結束才得知需付錢。有網友認為餐廳理應提前說明收費，但也有人覺得「明買明賣」沒有問題，更有人分享曾在中環某高檔餐廳要了暖水，「每位加收$190，付錢時當時去世了」。

該網友在小紅書以「香港的水真的別亂喝」為題發文，稱26日晚上到黃埔某泰式餐廳用餐，付款時才發現桌上玻璃瓶裝的水竟要收費，讓她震驚不已。從收據可見，當晚她共消費265元，收費專案上除了3個菜式，還有1項寫明「水（免收加一）」，而水的收費為2人6元。

該名女網友結帳時才發現餐廳供應的水竟要收費，故驚訝表示「桌上的自來水還收了6塊」。（小紅書）

她表示進餐廳時，該瓶水就已經放在桌上，老闆還招待她喝水，但就沒有說過水是收費專案之一，「老闆過來還說『喝水』，全程沒提示是要收費的」。她指該瓶水喝起來就是「自來水味道」，認為並不值6元，「如果是礦泉水這6塊我願意付」。

貼文引起網友關注，有不少網友認為6元不算便宜，且餐廳並沒有提前說明收費，「什麼物價」、「一般是不收費的」、「商家全程沒提水收費的問題，還引導顧客喝，沒有提前告知，桌面上也沒有明顯標價」，甚至有人斥責餐廳是「黑店」，「這是真的黑店，正常是免費的」。

不過，有部份人則持相反意見，認為餐廳提供收費中飽私囊並沒有不妥，「明買明賣」、「要記得水不是免費的資源啊，從水源到餐廳要經過很多步驟才能喝，也要成本的」、「茶位費6塊錢真的很便宜了，深圳都得8塊」。也有線民分享個人經歷，稱曾去過中環某高檔餐廳同樣需要收費，「你這個算好，我叫了溫水，每位加收$190，付錢時當時去世了」。

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文章授權轉載自《香港01》