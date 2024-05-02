廣東梅大高塌陷36死30傷 專家質疑施工品質

中國五一長假首日，廣東梅大高速（S12）大埔往福建方向路面塌陷，最新傷亡已知造成36死30傷，專家分析事故肇因指出，承造商的施工品質是箇中關鍵，外加地質結構與雨水侵蝕所致。

綜合中國媒體今天報導，梅大高速事故路段完工還不滿10年，即禁不住廣東連日來豪大雨侵襲的考驗，上傳至X平台的畫面顯示，隨塌陷而翻覆的車輛起火燃燒，現場滿目瘡痍。

從事結構和岩土的陳姓工程師質疑施工品質指出，事故路段處於山體邊坡的位置，道路下方路基採填方的方式處理，相鄰段採取簡要護坡，但看不到重力式擋土牆、土釘、錨桿、抗滑樁之類的支撐結構。

另據中國交通部頒布最新版的「公路路基設計規範」，當中針對土石流路段路基的安全係數要求，高速公路正常工況係數為1.2至1.3，非正常工況I為1.1至1.2，也就是說非正常工況下，邊坡安全性降低。

陳姓工程師表示：「非正常工況I，指的就是邊坡處於暴雨或連續降雨狀態下的工況。」尤其近期當地連續降雨，雨水沖刷帶走表面土體，並進入縫隙產生水壓力，推動滑坡體向下滑。

他說，這次的土石流事故誘發原因，可能是長期降雨後排水不暢，導致容易出現裂縫處，也就是填方區與原地貌之間不斷變形擴大，最終導致土石流產生。

陳姓工程師還說，事故路段的監測和預警也不是很到位：「這樣的滑坡，前期一般都有很明顯的現象，可以對潛在的滑坡區域進行預判。一些衛星監測的手段也可以直接反饋到安全中心，進行預警，再決定是否對高速公路進行封閉。」

報導說，公開資料顯示，梅大高速公路全長61.3公里，施工前的規畫設想以時速100公里的雙向4車道為準，總投資約人民幣56億3700萬元（下同，約新台幣253億元），施工期間曾多次發生冒頂、塌方與透水。

這次事故發生路段正位於梅大高速二期及東延線，共計33.6公里，於2014年12月31日竣工通車，如此算來，完工還不到10年。

梅大高速由廣東大潮高速公路有限公司營運管理，天眼查APP顯示，廣東大潮高速成立於2016年，註冊資本為3000萬，法定代表人為鄧斌。

廣東大潮高速2022年新增多起訴訟案件，33.3%與大埔縣友宜砂石有限公司有關，涉及買賣合約糾紛，大潮公司在案件中均為被告。

此外，這家營造商還牽涉多起施工合約、建設工程勘察合約和承攬合約等糾紛，往昔被曾被執行達7次，總金額1738萬6500元，7次的執行法院均為大埔縣人民法院。

值得注意的是，廣東博大高速、廣東路橋建設、廣東公路建設、廣東大潮高速及廣東交投，均屬於「廣東省屬國企廣東省交通集團」旗下。

據廣東梅州大埔縣委宣傳部指出，5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向發生高速公路路面塌陷事故，至今晨5時30分，已知共23輛車陷落，36人死亡，30人受傷（無生命危險）。