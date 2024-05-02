搭機鬧事抓起來 大陸公安局10個月來拘留311人
大陸民航領域近年時常發生擾亂機艙秩序、危害飛行安全等事件，嚴重威脅民航安全秩序，損害旅客安全權益。大陸民航公安機關自2023年7月以來展開專項整治「機鬧」，至今已行政拘留311人次。
新加坡聯合早報引述大陸公安部4月30日聲明，自從開始整治機鬧行動以來，民航公安機關共打擊669起事件，採行刑事強制措施6人次，行政拘留311人次。聲明稱，每百萬旅客中擾序行為人佔專項行動前下降13.2%
公安部網站公佈5種典型「機鬧」事件，包括在飛機上霸佔座位、吸菸、打架鬥毆、開啟緊急逃生門和編造虛假恐怖訊息。
據澎湃新聞報導，一名旅客4月18日搭乘武漢飛往杜拜的航班，因嫌棄座位舒適度欠佳，在未與空服員溝通的情況下，自行坐在另一個較寬敞的位置，經空服員勸阻仍拒絕配合，機場公安最終對他做出5日行政處罰。
綜合瀟湘晨報和極目新聞媒體報導，大陸4月便發生多起機鬧事件。桂林航空16因乘客登機後堅持躺在兩個座椅上，導致航班延誤2小時；中國國際航空19日因乘客筆電遺落機場堅持下飛機，最終延誤近3小時；成都航空28日有乘客拒絕打開飛航模式，造成航班延誤1.5小時。
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