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陸客在新加坡國會大廈飛無人機 遭警方帶走調查

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
互免簽證後，新加坡陸客數量大幅提升，但因無人機使用的普及，也產生一些問題。(歐新社)
互免簽證後，新加坡陸客數量大幅提升，但因無人機使用的普及，也產生一些問題。(歐新社)

近年無人機越來越普及，但也衍生出新的問題，據中國大陸駐新加坡大使館昨（1日）主動揭露，日前，有一中國大陸公民在新加坡旅遊期間，為記錄「精彩瞬間」，在新加坡國會大廈附近放飛無人機，被警方帶走協助調查。

中國大陸駐新加坡大使館通報稱，此事件對這位公民的後續行程造成影響，鑑此，陸駐新加坡使館提醒來新加坡的中國大陸遊客及在新加坡的中國大陸公民增強法律意識，切勿隨意放飛無人機。

通報稱，根據新加坡民航局相關規定，在沒有飛行證件情況下，包括機場、政府駐地等受限區域操作無人機屬違法行為。

近日適逢中國大陸的「五一」假期，新加坡自今年2月9日起與中國大陸互免簽證後，陸客數量大幅提升。

據新加坡旅遊局先前揭露數據顯示，今年第一季，新加坡接待國際遊客435萬人次，其中，來自中國大陸的遊客約78.6萬人次，是最大遊客來源地。

大使館 新加坡

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