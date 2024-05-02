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五一假期 「唱」旺旅遊業

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
在蘭州市城關區的黃河蘭州段近水平台，市民及遊客觀看音樂愛好者彈唱。 新華社照片
在蘭州市城關區的黃河蘭州段近水平台，市民及遊客觀看音樂愛好者彈唱。 新華社照片

五一假期來臨，「演出+旅遊」持續升溫，各類演藝花式撩撥年輕的心。有網友說，不是敦煌鳴沙山去不起，而是蘭州黃河大合唱更有性價比。在3億年的溶洞看演出還是頭一回。沙漠、星空、萬人合唱，氛圍感拉滿。

中新社報導，「先去唱歌，唱累了就伴著歌聲，在河邊吹風，看長河落日，會是一個多麼美妙的夜晚！」寧夏網友王硯對即將到來的絲路之旅充滿期待，尤其蘭州接連「浪漫寵粉」，令她想到現場的心情更加急迫。

連日來，由蘭州本土樂隊聲場實驗室路演帶火的蘭州黃河大合唱出圈。夜幕降臨，駐紮在中山橋旁、黃河之畔的樂隊，時而慢敲鼓點和觀眾輕聲唱和，時而高亢激昂帶動現場情緒，雖沒有聲光電加持的高科技舞台，但還是唱進了每個人的心坎。

為了掀起合唱的狂歡熱潮，豐富遊客的參與感和體驗感，甘肅近日推出蘭州黃河大合唱——黃河之濱也很美系列活動，以領唱+大合唱+開放麥形式，演出經典曲目，將持續至10月中旬。

此外，五一期間，貴州省推出免費的溶洞音樂會；四川南充推出音樂為主題的浪漫派對；甘肅的公園音樂會、黃河合唱團、溶洞音樂會、沙漠大合唱等不斷上演。

中國演出行業協會日前發布的數據顯示，今年一季度大陸營業性演出（不含娛樂場所演出）場次11.9萬場，相當於日均超過1300場。在線旅遊平台飛豬數據顯示，今年五一假期演唱會、音樂節所在地周邊的酒店預訂量同比翻倍增長。 　　

甘肅省社會科學院絲綢之路研究所研究員金蓉分析，為一首歌奔一座城的演出經濟釋放出巨大流量效應，為各地文旅創新發展提供了新實踐，也是提升城市知名度、拉動地方旅遊經濟的有效舉措。

音樂會

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