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官方警告：5月中國南方降水仍將偏多 慎防山洪、土石流

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸官方預警，5月中國南方降水總體較常年同期偏多，易發生洪澇災害。圖為4月21日廣東英德浛洸鎮因豪大雨遭洪水淹沒。（新華社）
大陸官方預警，5月中國南方降水總體較常年同期偏多，易發生洪澇災害。圖為4月21日廣東英德浛洸鎮因豪大雨遭洪水淹沒。（新華社）

中國大陸南方多地近期豪雨成災，新華社報導，大陸國家氣候中心副主任賈小龍警告，預計5月中國南方降水總體將較常年同期偏多，多地降水偏多2至5成，易發生洪澇災害。

報導稱，數據顯示，4月大陸全國平均降水量61.1毫米，較常年同期偏多51.8%，為1961年以來第二多。全大陸當月共發生8次區域性暴雨過程，較常年同期（3次）明顯偏多。

賈小龍表示，5月珠江流域中下游、長江流域中下游特別是江南地區防汛形勢依舊嚴峻，需防範階段性強降水可能引發的山洪、滑坡、泥石流等次生災害以及城鄉內澇。

大陸應急管理部也指出，應急管理部近日會同自然資源部、水利部、農業農村部、中國氣象局、國家林草局等部門，對5月全國自然災害風險形勢進行會商研判。分析認為，預計5月，華東南部、華中東南部、華南東北部等地降水偏多。

其中，浙江西南部、福建西部、江西中南部、湖南東南部、廣東北部、西藏西部、陝西中部、甘肅中部和東部、青海東北部、寧夏等地降水偏多2至5成，易出現強降雨及雷暴、大風、冰雹等強對流天氣，洪澇和風雹災害風險較高。

在地質災害風險方面，受強降水等因素影響，浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、陝西、甘肅、青海等地局部地區發生地質災害風險較高。

與此同時，預計雲南大部分地區、貴州西部、四川南部氣溫將較常年同期偏高1至2攝氏度，降水偏少2至5成。雲南等地前期乾旱持續時間較長，受氣溫升高和降水持續偏少影響，乾旱進一步發展的可能性較大。

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