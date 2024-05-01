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中國「文旅下沉」趨勢 小眾縣城景點迎出遊熱潮

中央社／ 台北1日電

據時代周報報導，中國出現「文旅下沉」趨勢，意思為以小城市、低知名度、低花費為主軸的出遊模式逐漸受大眾青睞。以此次五一連假為例，中國四線及以下城市旅遊訂單年增140%，增幅超過一、二線城市。

陸媒時代周報報導，中國民間這兩年出現新型旅遊模式，消費者傾向選擇小城市（縣城）、知名度較低的景點，將整趟旅行花費控制在平均人民幣1000至2000元左右（約新台幣4500元至9000元），該趨勢被稱為「文旅下沉」，已成為中國旅遊業的共識。

據「攜程」數據顯示，中國今年五一假期，四線及以下城市，尤其是縣域（縣城及縣級市）旅遊市場成長明顯。

四線及以下城市旅遊訂單年增140%，增幅明顯高於一、二線城市。其中，縣域市場酒店訂單年增68%，景區門票訂單年增151%，福建平潭、廣西陽朔、浙江安吉、甘肅敦煌等地漲幅最多。

過去昆明、三亞、杭州、成都等大型傳統旅遊城市，為多數旅客心儀的景點，但近幾年民眾出遊傾向從傳統觀光打卡逐漸轉變為體驗不同地域風土人情，因此江門、柳州、淄博、天水等小眾旅遊城市在過去一年成為新的旅遊熱點。

時代周報記者分析，這些景點多為四五線城市、縣城和村鎮，透過自駕、高鐵等方式，僅需幾小時就能通達人口規模大、知名度高的大城市，如江浙滬一帶的縉雲縣、永嘉縣、天台縣、臨海縣。

時代周報引述業內人士看法，此趨勢已持續兩年，業界普遍認為是小眾旅遊、反向旅遊的流行，該流行透過社群媒體、交通和旅遊基礎建設完善、更低的出遊成本及年輕人旅行觀念變化等因素共同作用，是文旅下沉的一種表現。

攜程研究院高級研究員沈佳旎表示，田園的鬆弛感成為治癒大城市青年焦慮和壓力的特效藥，以2023年鄉村旅遊人群為例，來自一二線城市00後（西元2000至2009年出生者）人群年增164%，為增速最快客群，也是過去5年唯一一個始終保持正成長的人群。

品牌營銷專家司新穎表示，縣域文旅熱呈現的下沉趨勢不會是一時之熱，而是未來文旅的持續性主流，紅利期至少在10年以上。不過近年文旅業也不乏投資過剩的現象，也要警惕因一時跟風盲目投資文旅項目。

景點 社群媒體

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