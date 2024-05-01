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廣東暴雨釀高速公路崩塌 18輛車墜落、起火已1死30傷

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
廣東梅龍高速公路1日受暴雨影響，造成18輛車從高架橋掉落、爆炸起火，截至目前1人死亡，30人受傷。（圖／取自微博）
廣東梅龍高速公路1日受暴雨影響，造成18輛車從高架橋掉落、爆炸起火，截至目前1人死亡，30人受傷。（圖／取自微博）

大陸五一連假第一天，廣東梅龍高速公路暴雨影響，於1日凌晨2點發生路面塌陷事故，造成18輛車從高架橋掉落、爆炸起火。截至目前現場救出31人，其中1人死亡，30人受傷。

杭州「都市快報」引述現場目擊者所見，「一車七個人，都在睡覺，突然嘣的一聲，車輛失控，我們瞬間清醒。後來停穩後，說後面一個坑，好像好幾輛車都被坑搞到失控了。我們過的時候可能路面只是裂開，我們後面的車全部掉進大坑裡去了。」

據新京報報導，部分傷者為附近居民，開車途經此地時遇上事故發生。傷者的受傷情況多為骨折、內臟損傷。

大陸交通運輸部路網監測與應急處置中心凌晨5點於微博發布公告，梅龍高速公路發生事故，公路交通雙向中斷，車輛將進行分流，恢復時間待定。

據澎湃新聞報導，省委省政府接到事故報告後，迅速指揮調度救援工作。該事件發生後登上微博熱搜，有網友認為事件與近期強降雨導致地基流失有關，也有網友質疑路基工程是否完善。

中國大陸南方連日暴雨，廣東成為重災區，據大陸中央氣象台1日消息，江南華南部分地區仍有強降雨和強對流天氣，繼續發布暴雨藍色預警，並發布強對流天氣藍色預警。

廣東 強降雨 暴雨 高速公路

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