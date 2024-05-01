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受新增計算指標影響 香港多所大學亞洲排名下跌

中央社／ 香港1日電

最新資料顯示，香港多所大學的亞洲排名普遍下跌，主要受到新增計算指標影響。

綜合本地媒體的報導，英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）的亞洲大學排名今天凌晨（當地時間4月30日）出爐，這項排名有739所大學參與，當中6所來自香港。

據報導，相較去年有3所大學排名前10，今年香港只有香港大學和中文大學列入前10，分別排名第6和第10，但也較去年各自下跌2名和4名。

去年排名第7的科技大學，今年跌出前10名，排名第12；理工大學雖然維持在20名之內，排名卻下跌5名。

本地大學之中，只有城市大學微升1名至第15，浸會大學重回百名之內，排名躍升至第63名。

另據星島日報報導，THE回覆該報查詢時表示，今年THE亞洲大學排名採用新的計算方法，包括新增專利數量、研究質素等新指標，共分5個範疇、18個指標。

據指出，新增的「研究質素」範疇指標對中國大陸和日本的頂尖學府較有利，加上計算國際化程度時引入人口考量，有利人口較多的國家或地區。

在上述新計算指標之下，香港各大學的受惠程度不及其他國家和地區，因此排名普遍下跌。

據公布，今年進入前10強的大學院校依序為北京清華大學、北京大學、新加坡國立大學、新加坡南洋理工大學、日本東京大學、香港大學、上海交通大學、上海復旦大學、浙江大學、香港中文大學。

大學排名 香港

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