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陸首季郵輪載客數 逾去年全年

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國內消費旅遊逐漸復甦，據文化和旅遊部昨公布，根據國內旅遊抽樣調查統計結果，2024年一季度，國內出遊人次14.19億，比上年同期增加2.03億，同比增長16.7%。其中，城鎮居民國內出遊人次10.77億，同比增長14.1%；農村居民國內出遊人次3.42億，同比增長25.7%。

在消費部分，大陸國內遊客出遊總花費人民幣1.52萬億（兆）元，比上年增0.22萬億元，同比增長17.0%。其中，城鎮居民出遊花費1.29萬億元，同比增長15.4%；農村居民出遊花費0.23萬億元，同比增長26.9%。

另據大陸交通運輸部29日的例行新聞發布會消息，今年一季度，郵輪旅客運輸量超19萬人次，超過去年全年運輸量，預計郵輪運輸市場將繼續穩步回升。

新華社報導，郵輪運輸是休閒旅遊、親近海洋、感受國際多元文化的一種生活體驗。交通運輸部水運局副局長鄭清秀在發布會上表示，在上海、深圳試點復航的基礎上，2023年大陸郵輪旅客運輸量超10.7萬人次。今年以來，已有21艘國際郵輪在境內港口開展運營，包括中國境內港口始發的日韓航線、越南航線、香港地區航線等，以及外國郵輪入境的訪問港航線，首艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」也於今年元旦順利投入運營，郵輪運輸市場總體平穩有序。

鄭清秀說，為提升郵輪運輸服務水平，更好滿足人民日益增長的美好生活需要，交通運輸部已於近期印發關於加強郵輪運輸服務的通知，同時加快制定郵輪運輸服務指南，指導行業強化郵輪運輸運營安全，積極推動郵輪經濟復甦和增長。

航線 郵輪

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