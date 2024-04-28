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希望盡快恢復兩岸客運直航 陸民航局提出30個盼開通航點

中央社／ 北京28日電

中國大陸民航局今天說，已通過「海峽兩岸空運協議」致函台灣，希望盡快全面恢復兩岸客運直航，並具體提出了30個盼開通的航點。

中國大陸民航局今天說，今天海峽兩岸航空運輸交流工作委員會通過「海峽兩岸空運協議」聯繫人渠道再次致函台灣，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。

中國大陸民航局說，特別是希望盡快恢復開通天津、西安、海口、昆明、南寧、泉州、無錫、濟南、煙台、長沙、長春、大連、桂林、貴陽、哈爾濱、瀋陽、烏魯木齊、張家界、溫州、常州、合肥、黃山、蘭州、麗江、南昌、太原、西寧、銀川、徐州、武夷山等與台的客運航班

中國大陸民航局表示，去年至今，兩岸航線航班量和客運量均呈持續增長態勢。兩岸民眾及航空公司均希望擴大兩岸航線航點，增加航班，便利往來。

民航局 航班 航線

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