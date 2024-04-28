中國大陸五一假期 官方加強入境COVID-19核酸抽檢

中國「五一」假期將至，官方發布傳染病疫情防控工作通知，提到COVID-19疫情仍存在一定的反覆性，要求做好入境者新冠病毒核酸抽檢工作。

據中國國家疾病預防控制局4月26日發布「做好2024年『五一』假期及春夏季新冠病毒感染等重點傳染病疫情防控工作的通知」，為保持全國疫情形勢總體平穩，確保人民群眾健康平安過節，各相關單位需作好工作。

這項通知要求說明，COVID-19新冠病毒仍在變異，疫情仍存在一定的反覆性，境外疫情輸入風險增加，「五一」假期人員流動性上升和聚集性活動增加，可能加大疫情傳播風險，防控任務艱巨複雜。各地各部門要始終把新冠等重點傳染病防控工作擺在突出位置。

通知要求包括加強口岸疫情防控、加強監測預警和調查處置、加強傳染病醫療救治、加強重點機構疫情防控、加強旅途和旅遊活動疫情防控等8個「加強」工作。

其中在加強口岸疫情防控方面，表示要密切關注全球新冠、登革熱、麻疹、瘧疾等重點傳染病疫情。落實入境人員體溫監測、醫學巡查、流行病學調查、醫學排查等措施，「做好入境人員新冠病毒核酸抽檢」，加強對疫情高發國家和地區入境人員、健康申報異常人員的衛生檢疫等。

加強重點機構疫情防控方面，要求各地要加強養老、托幼、學校、社會福利等機構的疫情防控，加強食品和飲用水管理，嚴防聚集性疫情發生，切實保障學生健康和校園安全。指導養老機構、社會福利機構加強外來人員探視、老年人和兒童回家及返院管理，出現發熱、咳嗽、腹瀉等症狀人員要及時就醫排查，降低疫情引入和傳播風險。