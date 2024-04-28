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廣州龍捲風 致5死33人受傷

中央社／ 上海28日電
廣州發布雷雨大風橙色預警，局地出現龍捲風。（取材自廣州天氣）
廣州發布雷雨大風橙色預警，局地出現龍捲風。（取材自廣州天氣）

中國廣東省廣州市白雲區昨天下午出現龍捲風，共造成5人死亡，33人受傷。未來幾天，廣州市仍然是強對流天氣，有暴雨及局部大暴雨。

廣州日報報導，27日下午3時左右，廣州市白雲區鐘落潭鎮出現龍捲風，影響距離約1公里，極端天氣影響鐘落潭鎮光明、陳洞、金盆、良田4個村。

截至27日晚間10時，現場搜救工作已基本完成。本次災害造成5人死亡，33人受傷，傷者已第一時間送醫院救治。141家廠房受損，無民宅倒塌。龍捲風並導致部分地區電力中斷。

此外，番禺區、增城區出現冰雹，其中增城朱村觀測到直徑大於5公分的大冰雹。

「廣州市突發事件預警信息發布中心」官方微博「廣州天氣」說，龍捲風是很少見的局地性、小尺度、突發性的強對流天氣，是在極不穩定的天氣狀況下產生。

根據「廣州天氣」，未來幾天廣州市強對流天氣頻發，類型包括局地冰雹和龍捲風、短時強降水、強雷電以及短時大風，28至29日，廣州市有大雨、局部暴雨，30日有暴雨、局部大暴雨，需加強防禦。「五一」假期，雨勢有所減弱，主要為雷陣雨天氣。

廣州27日出現龍捲風，所到之處捲起樹木、屋頂。（取材自央視新聞微博）
廣州27日出現龍捲風，所到之處捲起樹木、屋頂。（取材自央視新聞微博）

暴雨 龍捲風

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