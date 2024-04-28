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中美近年關係緊張 陸將再選2熊貓 赴美10年

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸選定大熊貓「雲川」（雄性），赴美國聖地牙哥動物園交流。圖／取自中國大熊貓保護研究中心
大陸選定大熊貓「雲川」（雄性），赴美國聖地牙哥動物園交流。圖／取自中國大熊貓保護研究中心

中美關係近年緊張但亦有交流，大陸國家林草局昨宣布，將選擇一對大熊貓前往美國聖地牙哥動物園，開啟為期十年大熊貓國際保護合作，中美熊貓外交仍持續。

新華社報導，中國野生動物保護協會近日與美國聖地牙哥動物園簽署大熊貓保護合作協議，中方從中國大熊貓保護研究中心選定了一對大熊貓「雲川」（雄性）、「鑫寶」（雌性），並為兩隻大熊貓安排了經驗豐富的飼養師和獸醫陪同赴美。

大陸選定大熊貓「鑫寶」（雌性），赴美國聖地牙哥動物園交流。圖／取自中國大熊貓保護研究中心
大陸選定大熊貓「鑫寶」（雌性），赴美國聖地牙哥動物園交流。圖／取自中國大熊貓保護研究中心

大陸林草局表示，美方正在對大熊貓場館進行改造提升，為大熊貓創造更大、更舒適的生活環境。

公開資料顯示，「雲川」，雄性，二○一九年七月生，性格外向，活潑好動。「鑫寶」，雌性，二○二○年七月生，性格較內向，溫柔機警。

大陸外交部發言人毛寧二月曾表示，中國有關機構已與西班牙馬德里動物園、美國聖地亞哥動物園簽署新一輪大熊貓保護國際合作協議，並正與美國華盛頓國家動物園、奧地利（維也納動物園）積極洽談。

動物園 美國

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