請2學生讓位遭拒…中年男主動起身讓座 嬤「1句話」惹笑眾人：你坐啦

讓座是美德，但不應強迫。有香港中年男子在網上發文表示，日前乘搭港鐵坐在普通座位，期間1名婆婆上車，向2名年輕乘客詢問可否讓座，但對方稱她應該叫坐在博愛座的乘客讓位。原PO見狀便起身，打算讓座給婆婆，豈料婆婆卻批評「2個學生不讓位！」，並向原PO說「你比較老，你坐啦！」，令原PO不知該如何反應。

網友紛紛留言指「讓阿嬤坐還被笑」、「博愛座是優先給老人家坐，老人家要坐，應優先問坐博愛座的人，無理被要求讓座好冒犯」、「你覺得阿嬤有需要坐的同時，你怎麼知道那2個學生有無需要呢？例如腳痛，虛弱」。

原PO在Facebook發文表示，早前乘搭港鐵，其間坐在普通座位，旁邊坐了2名年輕人，當時有1名陌生婆婆上車，詢問該2名年青人「可以讓個位給阿嬤坐嗎？」，但他們指著坐在同一排博愛座的乘客，建議「過去叫他們讓位啦！」。原PO見狀決定主動起身讓座，豈料婆婆先批評2名年輕人拒絕讓座，繼而指著原PO表示「你比較老，你坐啦！」。

原PO開玩笑表示，「自找麻煩，自己起身讓座，結果中槍（被指老）」，網友留言指「其實老人家坐博愛座很合理，如果沒位子，應該讓座，但有博愛座又不坐，好像有點問題」、「為什麼她要坐普通座位啊？」、「我不覺得你諷刺，你只是想讓位給婆婆，這是好事，無論婆婆怎麼說你老，都不需要覺得諷刺和抱歉」。

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文章授權轉載自《香港01》