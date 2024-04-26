陸「五一」假期將至 官方預測出入境人次年增40.5%

大陸一年一度的「五一」黃金周假期將至，大陸國家移民管理局預測，今年「五一」假期全國口岸日均出入境人員將達176萬人次，較去年同期成長40.5%。

根據大陸國務院辦公廳通知，今年2024年五一勞動節連假為5月1日（周三）至5月5日（周日）放假調休，共5天；而4月28日（週日）、5月11日（週六）改為上班上課。

央視報導，大陸國家移民管理局表示，上海浦東、廣州白雲、北京首都、成都天府、杭州蕭山等大型國際機場口岸出入境客流穩定成長，預計日均出入境人員分別為8.8萬、4.1萬、4萬、1.7萬、1.3萬人次。

此外，隨著港澳居民與大陸居民「北上南下」的「雙向奔赴熱潮」持續，加之「五一」期間港澳地區將舉辦多場大型演藝活動和煙火表演，預期港澳陸路口岸通關流量將明顯增加。

其中，深圳羅湖、福田、深圳灣口岸預計將達19.4萬、19.1萬、13萬人次，珠海拱北、青茂、港珠澳大橋口岸日均出入境人員預計將達32萬、11萬、11萬人次。

為了因應龐大的出入境旅客人潮，大陸國家移民管理局要求邊檢機關，加強出入境流量及口岸運轉監測、及時發布本口岸出入境客流情況，並加強勤務組織，配置充足警力，確保中國公民出入境通關排隊「不超過30分鐘」。

另外，「五一」假期的火車票也在本月17日起開售，又再度出現「開售即秒殺」的情況，旅客出行需求旺盛。

為此，大陸國鐵集團客運部負責人表示，將在每日安排開行旅客列車1萬1,000列左右的基礎上，採取增開臨時旅客列車、動車組重聯運行、普速旅客列車加挂車廂等方式，最大限度增加旅客座席，「千方百計挖掘運輸潛力」。