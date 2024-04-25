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電動自行車動輒失火！陸擬禁用車載充電器 充電樁概念股大漲

中央社／ 台北25日電
第二十二屆中國北方國際自行車電動車展覽會今年3月開幕，觀眾在展覽設置的電動自行車產品質量安全技術創新中心內參觀。圖／新華社
第二十二屆中國北方國際自行車電動車展覽會今年3月開幕，觀眾在展覽設置的電動自行車產品質量安全技術創新中心內參觀。圖／新華社

中國民眾出行最常使用的電動自行車，因為動輒引發火災，官方今天發布徵求意見稿，擬禁用可以自行接線充電的車載充電器。這也意味著，3.5億輛電動自行車半年後只能使用充電樁或換電，恐引發民怨。

中國工信部官網25日發布公開徵集「電動自行車用充電器安全技術要求」強制性國家標準第1號修改單的徵求意見稿。

意見稿提到，針對近期車載充電器大量出現，有可能會影響電動自行車安全的問題，擬禁用車載充電器，明定「電動自行車用充電器不得設計、製造及使用車載形式」，並增加充電器溯源編碼永久性標識。

中國工信部表示，因增加耐高溫永久性標識，企業在設計改進、生產設備升級等需要一定時間，建議本文件發布日期至實施日期之間的過渡期定為6個月。

中國工信部數據顯示，當前中國大陸電動自行車保有量已達3.5億輛，2023年全國規模以上企業累計生產電動自行車4228萬輛，是短程出行最重要的交通工具。

但是，中國民眾慣常使用車載充電器連接家裡插頭充電，動輒失火引發火災。

中國國家消防救援局統計顯示，2023年中國大陸共接報電動自行車火災2.1萬起，相比2022年上升17.4%。80%的電動自行車火災是在充電時發生，其中一半以上發生在夜間充電過程中。

中國官方今天端出激進政策將禁止私接電源充電，這也意味著，6個月以後，民眾將只能透過充電樁或換電。文件一出，中國充電樁概念股下午應聲大漲，大陸網友則是意見兩極。

在微博相關新聞討論區，許多網友表示支持新政策，認為禁止車載充電器，統一充電標準，讓民眾去充電棚充電或是去換電，這樣就不會再發生民眾接線充電甚至把電動自行車牽到家裡充電的危險舉動，這樣住宅失火的機率將大幅降低。

但是網友反彈的聲浪更大。許多人指出，農村地區根本沒有充電樁，大家都是拉線充電，城市也有很多小區沒設充電棚，反問以後要去哪裡充電？還有很多人抱怨充電樁的電費比家庭電費高，批評官方「割韭菜」，逼民眾換車、裝充電樁，強迫消費。

火災 電動自行車

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