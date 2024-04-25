快訊

傳大陸漁民登上馬祖地區高登島？軍方：未登島 是在附近島嶼發現

捷警隊警官遭女兒控性侵 北市警局火速出手了

美上季GDP增速遠不如預期！美股道瓊早盤挫跌500點 台積電ADR跌1.5％

五一長假盼引陸客湧港 港府預估出入境人次約590萬

中央社／ 香港25日電

中國大陸「五一黃金週」將至，香港入境事務處預計，期間將有590萬人次進出香港，當中以連接深圳的羅湖口岸最繁忙，大量大陸旅客將會湧港。

香港無線電視台今天報導，4月30日至5月5日，香港入境事務處預計有590萬人次出入境，當中以羅湖口岸最繁忙，預計每日平均有20萬人次進出，其次為落馬洲支線口岸及港珠澳大橋口岸。

另外，香港入境事務處預計，5月1日為港人及旅客出入境高峰期，當天將有100萬人次進出，而當天也是陸客入境香港旅遊的高峰期，預計有較多中國大陸旅客選擇搭乘高鐵到香港，從香港西九龍高鐵站入境。

香港入境事務處指出，「五一黃金週」期間，香港北上大陸的車流量將較平常上升3倍。目前港人開車到大陸的話，可經由連接深圳的個別口岸，又或經港珠澳大橋前往。

香港

延伸閱讀

香港立場新聞案 第3度延後裁決至8月30日

港、日遊客超愛台！「來台必吃」首選這幾樣美食 喜買調味醬料

港「情緒通」熱線 3個月接3萬來電 21%涉精神病困擾

香港郵政連蝕6年 上年度虧3890萬美元 電商收入慘淡

相關新聞

電動自行車動輒失火！陸擬禁用車載充電器 充電樁概念股大漲

中國民眾出行最常使用的電動自行車，因為動輒引發火災，官方今天發布徵求意見稿，擬禁用可以自行接線充電的車載充電器。這也意味...

五月大嬰輸液針頭掉體內...5年竟漂至頸部 父求幫取出「心頭刺」

陜西一名白先生的兒子5個多月大時因眼角有分泌物到醫院治療，白先生稱，護士當時操作不當把針頭導管留在了體內，但因在血管內漂...

不怕被貼標籤！趙本山兒子創業失敗 改進父公司當高管

表演藝術家、企業家趙本山的兒子「趙大牛」從小在新加坡上學，與父親聚少離多，自稱最喜歡的趙本山作品是「父親回家」。如今，他...

陸修法打擊統計造假 難掃長年數據不透明疑問

中國的統計法修正草案將加強懲治虛假統計資料，並於近日提交人大常委會審議。然而統計長年為政治服務、諸多造假先例，加上並非首...

陸女「離婚冷靜期」見丈夫遭持刀殺害 法院一審宣判死刑

廣州一名女子周某霞2023年7月向大陸民政局遞交離婚申請，13天後慘遭其丈夫趙留超當街殺害。廣州市中級人民法院25日依法...

陸揭「小行星防禦計劃」 2027年前後實施動能撞擊

中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁24日表示，2030年前後中國將發射「天問三號」，實施火星採樣返回任務，可望成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。