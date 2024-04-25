五一長假盼引陸客湧港 港府預估出入境人次約590萬
中國大陸「五一黃金週」將至，香港入境事務處預計，期間將有590萬人次進出香港，當中以連接深圳的羅湖口岸最繁忙，大量大陸旅客將會湧港。
香港無線電視台今天報導，4月30日至5月5日，香港入境事務處預計有590萬人次出入境，當中以羅湖口岸最繁忙，預計每日平均有20萬人次進出，其次為落馬洲支線口岸及港珠澳大橋口岸。
另外，香港入境事務處預計，5月1日為港人及旅客出入境高峰期，當天將有100萬人次進出，而當天也是陸客入境香港旅遊的高峰期，預計有較多中國大陸旅客選擇搭乘高鐵到香港，從香港西九龍高鐵站入境。
香港入境事務處指出，「五一黃金週」期間，香港北上大陸的車流量將較平常上升3倍。目前港人開車到大陸的話，可經由連接深圳的個別口岸，又或經港珠澳大橋前往。
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