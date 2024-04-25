中國4千萬失能老人 北大教授談長照經驗引共鳴

中國一名北京大學教授照顧患有阿茲海默症母親相關文章，引發網友共鳴，長照議題成討論焦點。據中國新聞周刊報導，中國失能老人人數超過4千萬，過去獨生子女政策加重長照負擔，如今官方推長照保險盼成解方。

4月中旬，中國社群平台出現一篇名為「當一位北大教授成為24小時照護者」文章，內容敘述北京大學新聞與傳播學院教授胡泳三年間照顧患有重度阿茲海默症母親的日常，引起中國網友共鳴，也帶出中國民間對長照議題的討論。

據中國老齡科學研究中心發布的「中國老齡產業發展報告（2021-2022）」顯示，截至2022年底，中國60歲及以上老年人口達到2.8億，其中半失能、失能和失智人數約為4400萬，代表每6位超過60歲的老年人中，就可能有1位無法自理生活。

據中國新聞周刊報導，中國長照議題嚴重受到獨生子女政策的影響。據2022年底發布的「中國健康老齡化之路：北京大學—柳葉刀重大報告」，中國80至84歲老年人平均孩子數量為4個，70至74歲的老年人平均孩子數量為3.5個，60至64歲的老年人平均孩子數量僅2.8個。

江蘇南通市資深養老護理員王芳（化名）表示，獨生子女一代特有的「421型」家庭結構，沒有兄弟姐妹分擔照護父母，又請不起保姆，夫妻一方必須辭職在家照料，但在家照顧同時還得線上兼職以維持家計。

另外，中國長照生態也出現50至60歲的老人照顧年紀更大及失能老人的情況。

據專門研究養老機構的社會學博士生唐恒（化名）在中國北方城市調研發現，藏在住宅區裡的「灰色」小型養老機構會假借家政公司名義，由約50歲上下的人士租房，提供附近民眾長照老人服務，每月收取約人民幣1千元（約新台幣4500元）的照護費，較正規養老院便宜。

唐恒表示，選擇住進「灰色」機構的人大部分是難以找到照顧自己的對象，也無法住進正規養老院，包括子女外出工作的留守老人、失能老人及喪偶老人。

關於失能老人照護服務等問題，中國將長期護理保險（以下簡稱長護險）視為關鍵解方，自2016年開始試點，目前範圍已擴大到中國49個城市。據中國國家醫療保障局統計，截至去年6月底，長護險參保人數已達1.7億。

不過長護險制度也出現漏洞，報導引述業內人士說法，他表示部分定點服務機構接到政府任務會臨時雇家政鐘點工以提供服務，若機構找不到人手時，便會將報酬轉回給失能老人家屬，長護險成了做生意的管道。

長期關注養老議題的中國國務院發展研究中心研究員馮文猛表示，中國現在需要「兩條腿同時邁」，既要建立制度，也要進一步完善服務，否則長護險就會淪為空頭支票。

中國社科院世界社保研究中心執行研究員張盈華表示，推行長護險的同時也必須考慮長尾風險，隨著老齡化和高齡化持續發展，失能人口將增多，失能便由家庭風險逐步匯聚成社會風險，若一開始沒有把制度設計好，容易帶給民眾及政府財政巨大負擔。