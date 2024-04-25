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中國閱讀率調查平均破8成、逾3小時 陸網友吐槽：我都看小紅書

聯合新聞網／ 綜合報導
中國發布調查顯示，國民人均閱讀率超過8成，平均每人每年閱讀超過8本書，被不少網友酸數字太假。示意圖／聯合報系資料照
中國發布調查顯示，國民人均閱讀率超過8成，平均每人每年閱讀超過8本書，被不少網友酸數字太假。示意圖／聯合報系資料照

日前中國發布2023年全國民眾閱讀習慣調查，結果顯示包括各類閱讀媒介和出版刊物在內，整體綜合閱讀率高達81.9%，比2022年提升0.1%。然而亮眼的數據卻換來許多中國網友吐槽，認為數據是在作秀。

中國新聞出版研究院發布第21次全國國民閱讀調查結果，報告在173個城市進行樣本採集，調查指出，成年人以紙本為媒介的閱讀量，平均為每人4.75本，略低於2022年的4.78本；數位化閱讀量為3.4本，高於2022年的3.33本；紙媒與數位化合計為8.15本，高於2022年的8.11本。

此外，在電子數位媒介中，有78.3%的民眾使用手機閱讀，人均每日使用手機時間為106.52分鐘，較2022年高出1.29分鐘；70.6%透過電腦閱讀，時間為65.14分鐘，較2022年少了1.44分鐘；25.3%使用電子書、22.5%以平板電腦進行，使用時間分別為10.33分鐘、9.11分鐘；綜合各類電子數位化方式，人均每日閱讀時間超過3小時。

報告也點出，「聽書」、「影片講書」等新興化數位閱讀方式越來越受歡迎，36.3%的人民以聽書的方式閱讀；4.4%透過影片講書閱讀。

報告出爐後，許多中國網友對這份亮眼的數據感到不可置信，在微博上有不少轉發與留言表示自己根本沒有閱讀習慣，不解這份調查從何而來，「感謝幫我讀了8本書的人」、「我是來拉低平均的」、「買了書連封膜都沒拆，我就是來給銷售數字添個花」、「我跟身邊的人怎麼就沒接到這調查，這數字到底哪來的」。

還有不少網友留言吐槽統計方式，「這統計方式真幽默，把教科書也算進去了」、「我一定是拉高平均的，我天天都花好幾個小時看書，看得小紅書」、「說明書算上我都讀不到4本」。

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