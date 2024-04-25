陸宣布休漁季專項執法行動 加強「三無」船舶清理

中國大陸持續加強對「三無」船舶的摸排清理。大陸農業農村部25日公告由三部門聯合發布的《關於開展2024年海洋伏季休漁專項執法行動的通知》，自5月1日至9月16日進行專項執法行動，包括加強對涉漁「三無」船舶的摸排清理。行動還提到，要加強對涉外敏感海域巡邏管控，嚴防大陸漁船非法越界捕撈，也要加強外籍漁船侵漁高發海域的巡航執法。

據大陸農業農村部官網消息，大陸農業農村部、公共安全部、中國海警局近日聯合發布上述通知，決定自2024年5月1日至9月16日進行海洋伏季休漁專項執法行動。

行動任務共有八項內容，包括協同聯動強化船籍港休漁管理、持續發力抓好專案（特許）捕撈監管、以巡促防進行海上常態化檢查、多措並舉加強重點水域管控、追蹤盯緊重點船舶和特殊群體、以岸控海強化漁港碼頭監管、嚴厲打擊快艇涉漁違法活動，和串並深挖打擊涉漁犯罪行為。

加強重點水域管控方面，通知規定，除了要嚴控非法捕撈外，還要加強對「涉韓朝、涉日、涉越」等涉外敏感海域巡邏管控，嚴防大陸漁船非法越界(線)捕撈；另一方面，加強北部灣陸方一側、海南島周邊等外籍漁船侵漁高發海域巡航執法，「有力震懾外籍漁船侵漁行為」。

強化漁港碼頭監管方面，通知稱，要利用休漁有利時機，集中組織封港清船，加強對涉漁「三無」船舶的摸排清理，溯源倒查船舶修造等環節，配合相關部門查處非法修造船舶行為。

通知還稱，5月1日至5月15日，大陸各地漁政、海警艦船應出盡出，展開全海域、大規模、高密度的巡邏巡查，以「形成初始即嚴的執法態勢 」。

其他時間點方面，通知提到，要在8月16日至9月16日，進行北緯26度30分附近海域集中管控行動；9月1日至9月16日，進行北緯35度附近海域集中管控行動；開漁前，要聯合進行港口碼頭巡查走訪等。

所謂伏季休漁，是大陸實施的一種保護漁業資源制度，規定某些作業在每年的一定時間、一定水域不得從事捕撈作業。